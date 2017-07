Ngày 29/7/2017, An Gia & Creed Group (Nhật Bản) đã công bố Khu căn hộ biệt lập ven sông Quận 7 - River Panorama. Lễ công bố đã thu hút khoảng 1,000 khách hàng tham dự, cùng các đối tác phát triển dự án như quỹ Creed Group, tổng thầu xây dựng Coteccons, các sàn giao dịch bất động sản DKRS, Nam Hưng Land, DKRC.

River Panorama được công bố trong giai đoạn này đã giải quyết ngay bài toán tài chính cho các gia đình trẻ lẫn các nhà đầu tư. Với mức giá từ 1,7 tỉ đồng nhưng chỉ cần thanh toán 1%/tháng, những khách hàng có mức lương khoảng 25 - 30 triệu đồng/tháng là có thể sở hữu ngay căn hộ.

Ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT An Gia chia sẻ: “Với sự am hiểu thị trường, tâm huyết của An Gia và tiềm lực tài chính, uy tín từ Quỹ đầu tư Creed Group (Nhật Bản), River Panorama mang đến sản phẩm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng tại khu vực Nam Sài Gòn”.

River Panorama tọa lạc tại Đào Trí – Hoàng Quốc Việt (Q.7) dự án bao gồm 491 căn hộ diện tích từ 56 – 114 m2 (bố trí 2-3 phòng ngủ)). River Panorama được đánh giá cao nhờ hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp gồm: hồ bơi thượng đỉnh ven sông dài 100m trên độ cao 120m, hồ Sky Pearl & công viên kênh đào diện tích mặt nước hơn 7.300m2, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao đa năng, quảng trường thác nước, hệ thống lọc nước uống ngay tại vòi chuẩn Singapore & quản lý tòa nhà chuẩn Nhật Bản…