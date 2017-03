Đột tử khi sinh hoạt tình dục không phải làm hiếm. Mạng sống của người đàn ông phụ thuộc vào sự xử trí thông minh của người phụ nữ.

Thượng mã phong

Thượng mã phong hay phạm phòng là hiện tượng đột tử hoặc để lại những di chứng ở con người trong khi sinh hoạt tình dục trong một số hoàn cảnh nhất định, nếu xảy ra sau giao hợp thì gọi là hạ mã phong. Hiện tượng khi người đàn ông rơi vào trạng thái sốc, còn người phụ nữ thì hoảng loạn.

Mạng sống của người đàn ông phụ thuộc vào việc xử trí thông minh của người phụ nữ theo phương châm “bây giờ hoặc không bao giờ”. Ý nói về tính mạng của người đàn ông có thể được giải cứu kịp thời nếu người phụ nữ thông minh và nhanh trí.

Thượng mã phong trong phòng the cực nguy hiểm

Trường hợp gia đình chị Lucie như trên cũng không phải hiếm, cả hai lâu ngày không sinh hoạt vợ chồng, chồng lại mắc chứng loạn nhịp tim (arrhythmia) trầm trọng nên nguy cơ đột tử rất cao.

Rối loạn nhịp tim là tên gọi chung cho một nhóm bệnh do nhịp tim bị rối loạn bất bình thường gây ra. Tùy theo nhẹ hay nặng, những bệnh này có thể chỉ gây chóng mặt, đánh trống ngực nhưng cũng có thể làm bất tỉnh hay đột tử. Phần lớn bệnh nhân trải qua các triệu chứng như tim đập nhanh, cảm giác tim đập thình thịch hoặc rung lồng ngực, choáng váng, hụt hơi hoặc đau thắt ngực.

Rối loạn nhịp tim có thể được phân thành nhiều loại như loạn nhịp nhanh (tachycardia) hay chậm (bradycardia). Biến chứng thường gặp như máu không di chuyển linh hoạt, phát sinh đông máu trong tâm nhĩ. Cục máu đông có thể lảng vảng trong động mạch và đi lên não gây chứng tai biến mạch máu não.

Ngoài ra, khi tim đập nhịp nhanh lại thiếu máu tiếp tế có thể gây nhồi máu cơ tim. Khi tim suy yếu có thể xuất hiện hiệu chứng suy tim, đột tử do tim mất chức năng, rất có thể là do dày lên hoặc cấu trúc bất thường của cơ tim. Ngoài ra, bất thường của các xung điện cũng làm đảo lộn nhịp đập tự nhiên của trái tim và gây ra tai họa.

Theo số liệu thống kê, đột tử do tim giết chết trên 100.000 - 300.000 người ở Âu - Mỹ, nhất là ở nhóm từ 30 đến giữa 40 tuổi. Theo chuyên môn, hầu hết các ca tử vong vì nhịp tim bất thường đều có thể khắc phục được nếu được chẩn đoán và can thiệp sớm. Đàn ông có tỷ lệ mắc bệnh rối loạn nhịp tim cao gấp hai lần so với phụ nữ.

Vài cách xử trí khi gặp sự cố

Phải nói ngay rằng đây là hiện tượng tế nhị, ít được đề cập, thậm chí có người còn lảng tránh nên hậu quả lại càng trầm trọng. Khi lâm vào tình trạng này phụ nữ không nên bối rối, cần có kiến thức nhất định. Nếu sợ hãi, vô tình biến bản thân thành “sát nhân”. Nhiều đấng mày râu đột tử trong trạng thái “lên đỉnh” là do không nhận được sơ cứu của bạn tình hoặc vợ, do sợ bị liên lụy, mang tiếng nhất là trường hợp quan hệ bất chính muốn chạy trốn.

Thực tế nó là bệnh nên không phải xấu hổ, sơ cứu càng sớm càng tốt. Những ai có nhu cầu tình dục cao, lạm dụng rượu bia, mắc bệnh tim mạch cần cảnh giác. Về phía phụ nữ khi thấy hiện tượng này không nên đẩy người chung chăn gối ra, mà để nguyên hiện trường, dùng vật nhọn châm vào huyệt nằm ở phía dưới xương cụt để giảm huyết áp.

Hoặc theo dân gian, nếu không có sẵn vật nhọn, người phụ nữ có thể nhổ lông mao nằm ở xung quanh hậu môn đàn ông. Sau đó, từ từ và nhẹ nhàng đưa nạn nhân nằm xuống, xoa đều toàn thân, kết hợp kích thích hô hấp đồng thời gọi người thân trợ giúp.

Tuy nhiên, đây chỉ là lý thuyết bởi chẳng mấy ai lại có sẵn vật nhọn, vì vậy cần bình tĩnh lấy trâm cài đầu đâm vào vị trí này hoặc để nguyên tư thể rồi hà hơi thổi ngạt. Nếu phục hồi cho uống nước ấm gừng, giữ nhiệt đôi chân. Nếu tim ngừng đập thì ấn vào lồng ngực, hay làm kỹ thuật sơ cứu (CPR) kể trên trước khi gọi cấp cứu.

Về phòng bệnh cần tránh quan hệ trong trường hợp thể lực yếu, nhất là nhóm người mắc bệnh tim mạch, sau khi uống quá nhiều rượu bia, quá căng thẳng về tinh thần, xa nhau lâu ngày hoặc ham muốn tình dục quá mạnh.

An Nhiên (T/H)

Theo Sức khỏe đời sống