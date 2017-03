Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào 30/3 nhằm hướng đến mối quan hệ giữa Ankara và Washington trong thời gian tới. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào 30/3 nhằm hướng đến mối quan hệ giữa Ankara và Washington trong thời gian tới.. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào 30/3 nhằm hướng đến mối quan hệ giữa Ankara và Washington trong thời gian tới.. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào 30/3 nhằm hướng đến mối quan hệ giữa Ankara và Washington trong thời gian tới.. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào 30/3 nhằm hướng đến mối quan hệ giữa Ankara và Washington trong thời gian tới..

Ông Tillerson sẽ có cuộc gặp gỡ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoğan và các quan chức cấp cao khác. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa giới chức Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền Tổng thống Mỹ.

Ngoại trưởng Tillerson. Ảnh: AFP

Theo các quan chức Mỹ, chuyến thăm này nhằm tập trung vào cuộc chiến chống tổ chức nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng, vai trò gia tăng của Iran về an ninh trong khu vực Trung Đông, và việc Mỹ rút dần khỏi khu vực này, nhất là về lĩnh vực an ninh và quốc phòng, cho phép Nga tăng cường vai trò trong khu vực.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Tillerson sẽ cùng thảo luận về vấn đề Syria và việc dẫn độ giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen sống lưu vong ở Mỹ, nhân vật bị Ankara đổ lỗi về vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

Xuyên suốt chuyến thăm, cuộc hội đàm giữa hai bên cũng sẽ tập trung vào tầm quan trọng về lệnh ngừng bắn tại Syria.

“Ông Tillerson cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng quyền tự do báo chí trong chuyến thăm này, các quan chức Mỹ nhấn mạnh.

(Theo DS)