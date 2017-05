Nửa đêm, Bảo đột nhập tiệm vàng rồi dùng dao đe dọa chủ tiệm, lấy đi 15 lượng vàng.

Bảo và tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: C.A)

Ngày 17.5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) cho biết, đang tạm giữ hình sự Phan Đình Bảo (26 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam). Bảo là nghi can trong vụ đột nhập vào tiệm vàng rồi dùng dao đe dọa chủ tiệm để lấy đi một lượng vàng lớn.

Theo thông tin ban đầu, tối 15.5, Bảo đột nhập vào tiệm vàng ở chợ An Thới (ấp An Lợi, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam) để trộm tài sản. Thời điểm này, Sợ chủ tiệm vàng chưa đi ngủ nên Bảo nằm trên gác ẩn nấp.

Đến lúc, thấy chủ nhà tiệm vàng đã ngủ, Bảo đi xuống tầng trệt, ra phía sau nhà lấy 1 con dao và 1 áo khoác mặc lên người rồi lên gác ẩn nấp.

Lúc sau, Bảo xuống tầng trệt ra phía trước quầy bán vàng dùng dao và kéo cạy phá tủ lấy 129 chiếc vòng, 3 nhẫn vàng 18K. Tổng trọng lượng khoảng 15 lượng thì bị chủ tiệm vàng phát hiện tri hô. Tuy nhiên, Bảo không sợ lại còn dùng dao đe dọa, rồi sau đó nhanh chân tẩu thoát.

Nhận tin báo, Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Bằng các biện pháp nghiệm vụ, cơ quan công an xác định Bảo là nghi can chính trong vụ việc nên tiến hành bắt giữ. Bước đầu, tại cơ quan công an, Bảo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, do nợ tiền của nhiều người và không có khả năng chi trả nên Bảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Bảo phát hiện tiệm vàng nói trên có nhiều sơ hở nên đợi đêm tối đột nhập trộm tài sản. Số vàng trộm được, Bảo chia làm 2 phần rồi cất giấu trên mái nhà của mình.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.