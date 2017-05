Xây dãy nhà trọ 13 phòng nhưng Thủy không cho khách thuê lâu dài, mà dùng nó để chứa chấp gái mại dâm. Theo đó, Thủy nuôi 10 thiếu nữ để bán dâm với số tiền 200.000 đồng/lượt.

Ngày 17/5, thông tin từ phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội Công An tỉnh Nghệ An (PC45), đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Định Thị Thủy (42 tuổi), trú xóm Tân Phong, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An , để điều tra hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm .

Đối tượng Thủy tại cơ quan công an (Ảnh: A.T).

Trước đó, nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân trình báo về việc dãy nhà trọ của Đinh Thị Thủy có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm, phòng PC45 đã cử trinh sát tiến hành theo dõi, xác minh.

Vào khoảng 21h45 ngày 14/5, cảnh sát bất ngờ ập vào kiểm tra các phòng trọ của Thủy, bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở công an để làm việc. Tại đây, bước đầu Thủy đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Các thiếu nữ bị bắt quả tang đang có hành vi bán dâm (Ảnh: A.T).

Theo đó, Thủy khai đã xây phía sau nhà riêng của mình 13 phòng trọ, nhưng chỉ là hình thức "treo đầu dê, bán thịt chó" chứ không cho khách thuê ở lâu dài. Bằng việc nuôi 8 đến 10 thiếu nữ , Thủy dùng chính dãy trọ làm nơi tổ chức hoạt động chứa mại dâm. Khi có khách mua dâm, Thủy thu trung bình 200.000 đồng/lượt. Sau đó, "tú bà" này trả cho mỗi gái bán dâm 100.000 đồng, số còn lại thì Thủy giữ.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc, để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Anh Ngọc