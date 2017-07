Theo cơ quan công an, đối tượng "pê đê" khi đột nhập nhà dân chỉ với mục đích trộm cắp tài sản chứ không có ý định bắt cóc trẻ em.

Vào sáng nay (28-7), trên cộng đồng mạng facebook lan truyền nhiều hình ảnh về nội dung sự việc có một đối tượng nữ đột nhập vào nhà dân ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), đoạn giáp ranh với tỉnh Thừa Thiên – Huế để bắt cóc trẻ em. Hình ảnh chia sẻ về một người phụ nữ bị bắt cùng chiếc xe gắn máy biển kiểm soát 47M7-67.. được cho là tang vật đi gây án đã bị người dân phát hiện, thu giữ. Theo các thông tin trên mạng xã hội, đối tượng này đã bị người dân phát hiện khi đột nhập ăn trộm và định thực hiện hành vi bắt cóc cháu bé 6 tuổi đang ngủ trong ngôi nhà này.

Hình ảnh nhà ông T khi xảy ra sự việc được chia sẻ trên cộng đồng mạng

Ông Hồ Đình Thái, Chủ tịch UBND xã Hải Chánh, xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ cùng ngày ở ngôi nhà ông Võ T, nằm sát đường QL1A ở thôn Mỹ Chánh thu hút nhiều người dân hiếu kỳ. Tuy nhiên, sự việc không đúng hoàn toàn như thông tin trên mạng xã hội. Theo ông Thái, đối tượng bị bắt giữ là một người được cho là đồng tính, đi xe gắn máy và đột nhập vào nhà ông T để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. "Lúc này trong nhà ông T có một đứa bé 3-4 tuổi đang nằm ngủ, đối tượng đột nhập vào trộm cắp thì bị người nhà phát hiện, bắt giữ. Lực lượng công an xã và huyện Hải Lăng đã có mặt ngay lập tức để làm rõ sự việc. Người dân đã rất bình tĩnh nên đối tượng bị bắt giữ không bị đập đánh, tài sản cũng được giữ nguyên" – ông Thái thông tin.

Sau khi đối tượng bị bắt giữ, nhiều người dân đã dùng điện thoại ghi hình đối tượng cùng chiếc xe gắn máy rồi tung lên mạng xã hội với nội dung cho rằng người này thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em.

Nhiều người hiếu kỳ dựng xe trên QL1A để xem sự việc

Đại tá Trần Đức Triệu, Trưởng Công an huyện Hải Lăng, cho biết đối tượng này cùng tang vật đã được đưa về trụ sở Công an huyện Hải Lăng để điều tra, làm rõ. Theo đại tá Triệu, đây là một người đồng tính thuộc một đoàn "pê đê" biểu diễn nghệ thuật ở Quảng Trị trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, người trưởng phó đoàn thực hiện hành vi lừa đảo nên bị công an bắt giữ, đoàn "pê đê" này tan rã. Theo điều tra bước đầu thì một số người trong đoàn này đi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Vào sáng nay (28-7), đối tượng trên đã dùng xe gắn máy vào xã Hải Chánh, phá cửa đột nhập vào nhà người dân nói trên để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khi đang lục tìm đồ đạc trong tủ tại nhà ông T thì bị gia chủ phát hiện, hô hoán ăn trộm và bắt cóc trẻ em nên người dân bao vây, bắt giữ. "Tại phòng đối tượng này đang lục tìm tài sản lúc đó có một cháu bé đang ngủ. Bước đầu chúng tôi xác định đối tượng này chỉ đột nhập để trộm cắp tài sản, chứ làm sao biết trong nhà có trẻ em mà đột nhập bắt cóc. Đây là hiệu ứng sau khi một số thông tin bắt cóc trẻ em được lan truyền trên mạng trong thời gian qua" – đại tá Triệu thông tin.

Hiện Công an huyện Hải Lăng đang thụ lý, làm rõ sự việc.

Q.Nhật