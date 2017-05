Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong ngày hôm qua (2.5), tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên đã có nắng nóng với nền nhiệt độ cao, có nơi gần 40 độ C khiến người dân rất mệt mỏi. Câu hỏi đặt ra là bao giờ đợt nắng nóng đầu mùa này dịu nhiệt?

Các chuyên gia y tế khuyến nghị nên bôi kem chống nắng khi ra ngoài trời nắng gắt. Ảnh: P.V

Trong ngày 2.5, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-38 o C. Tuy nhiên, có nhiều nơi trên 38 o C như: Mường La: 38,5 o C, Yên Châu: 39,5 o C, Tương Dương và Quỳ Hợp (Nghệ An): 39 o C, Đông Hà (Quảng Trị): 39 o C.

Dự báo ngày hôm nay (3.5), nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở hầu khắp Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 o C, có nơi trên 39 o C. Tại khu vực Hà Nội, trong ngày 3.5, nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 o C.

Thông tin mới nhất cho thấy, một bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ gần sáng và sáng ngày mai (4.5) ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông; chiều và đêm mai ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 4.5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và dịu dần ở khu vực Trung Trung Bộ.

L.V