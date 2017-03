Hôm nay các tỉnh miền Bắc có mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất tại vùng núi có nơi giảm còn 10 độ C.

Hôm qua 7/3, đợt không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Hà Nội có mưa nhỏ; trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 15-17 o C.

Ông Phạm Văn Xuyên – Trưởng phòng Dự báo Đài KTTV đồng bằng Bắc Bộ cho biết đến hôm nay không khí lạnh đã giảm. Ngày mai nhiệt độ toàn miền sẽ tăng lên, trời hửng nắng. Tuy nhiên, đến khoảng ngày 11/3, một đợt không khí lạnh tăng cường lại gây mưa trở lại cho các tỉnh Bắc Bộ.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong tháng 3 miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng từ 3-4 đợt không khí lạnh. Các đợt lạnh này có cường độ không mạnh và ít có khả năng gây rét đậm, rét hại trên khu vực.

Miền Bắc mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường (Ảnh minh họa)

Mùa mưa có khả năng đến muộn hơn ở Bắc Bộ và sớm hơn tại Nam Bộ và Tây Nguyên so với trung bình nhiều năm.

10 ngày đầu tháng, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm, 10 ngày tiếp theo xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng 10 ngày cuối tháng, nhiệt độ tại miền Bắc sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, còn miền Nam xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Trong ngày hôm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc có mưa, mưa nhỏ, phía nam có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía bắc đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 72 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, phía nam 24 - 27 độ C.

Khác với các tỉnh phía Bắc, ngày nắng sẽ diễn ra khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tại Nam Bộ ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 72 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 20 độ C.

Hà Anh