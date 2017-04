Bên trong xưởng chế tạo xe đánh bom liều chết của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa bị phát hiện ở thành phố Mosul, Iraq chứa đầy thuốc nổ và khí độc clo.

Một binh sĩ Iraq bên cạnh một xe tải được bọc thép chuẩn bị cho mục đích đánh bom liều chết của phiến quân IS.

Trong chiến dịch truy quét phiến quân, các lực lượng của Iraq đã phát hiện xưởng chế tạo xe bom của IS nằm ở quận Josah thuộc Mosul - thành trì cuối cùng của IS tại Iraq. Bên trong căn xưởng giấu kín này có hai chiếc xe ô tô và một xe chở rác đã được thiết kế lại nhằm phục vụ cho mục đích đánh bom liều chết.

Theo báo Anh Daily Mail, các phương tiện này đã được chế lại thành xe chống đạn bằng những miếng thép dày chắn bên ngoài. Trong khi phần đầu xe được bọn khủng bố sơn màu đỏ thì phần thân được sơn màu trắng để đánh lạc hướng các thiết bị bay không người lái (UAV) của Mỹ, khiến chúng lầm tưởng đây là xe của dân thường.

Xe tải được sơn lại màu nhằm ngụy trang trước "mắt thần" UAV của Mỹ.

Các thiết bị bay do thám thường hoạt động tại khu vực chiến sự, giám sát các hoạt động của IS, đặc biệt là các xe bom tự sát. Ngay khi phát hiện một xe bom của phiến quân, thiết bị này sẽ gửi thông báo cho quân đội Iraq và liên quân quốc tế chống khủng bố tại đây nhằm không kích tiêu diệt mục tiêu.

Haider, một binh sĩ trong đội phản ứng nhanh của Iraq cho biết: “Hai xe bom đang trong quá trình lắp đặt và sắp sửa chất đầy thuốc nổ để chống lại chúng tôi. Nếu được sử dụng, xe tải chở rác này sẽ tạo ra một vụ nổ khổng lồ, dễ dàng phá tan ba ngôi nhà”.

Một xe bom đang được lắp đặt dở dang.

Liên quan đến chiến dịch chống IS, quân đội Iraq ngày 1/4 thông báo các cuộc không kích cùng ngày đã tiêu diệt khoảng 150-200 phiến quân IS tại khu vực phía Tây Bắc, gần biên giới Syria. Tuyên bố nêu rõ các cuộc oanh kích nhằm vào 3 vị trí của IS ở thị trấn hẻo lánh Baaj khi các phiến quân tìm cách xâm nhập vào Iraq từ ngả Syria.

Nằm cách thành phố Mosul khoảng 135 km về phía Tây Nam, thị trấn Baaj hiện vẫn bị IS kiểm soát và được cho là một hành lang quan trọng cho các tay súng vượt biên ra vào Iraq.

Toàn bộ xe được phiến quân khủng bố bọc thép kín mít, chỉ chừa lại một lỗ nhỏ đủ để tài xế quan sát.

Bên trong xe chất đầy bom.

Một phương tiện đánh bom tự sát khác của IS.

Những can khí clo vứt vung vãi gần căn xưởng chế xe bom.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức