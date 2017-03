Rạng sáng 10/3, lực lượng gồm nhiều đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã đột kích bất ngờ vào vũ trường 212 đường Nguyễn Trãi, nằm ngay trung tâm Q.1.

Theo đó, cuộc kiểm tra đột xuất do phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp cùng trung đoàn CSCĐ, phòng CSĐT tội phạm về ma túy của Công an TP.HCM, Công an Q.1.

Vũ trường 212 từng bị kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn tái phạm

Tại thời điểm kiểm tra, trong bar 212 có khoảng 300 khách đang vui chơi nhảy múa trong không gian đặc quánh mùi thuốc lá, rượu bia và âm thanh sôi động. Vừa ập vào, công an đã khống chế nhiều đối tượng làm nhiệm vụ gác cổng. Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, hàng trăm khách cố tìm cách thoát thân nhưng không kịp...

Dưới nền nhà của quán bar, công an tìm thấy nhiều tang vật ma túy dưới dạng bịch, viên nén…Hơn 30 đối tượng nghi vấn phạm pháp hình sự, đối tượng không có giấy tờ tùy thân bị mời về trụ sở công an để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tang vật nghi là ma túy thu giữ tại vũ trường 212

Được biết, bar 212 từng nhiều lần bị cơ quan công an kiểm tra. Lần điển hình cách đây gần 1 năm, các lực lượng ập vào bar 212 phát hiện 300 dân chơi đang thác loạn. Lần ấy công an cũng tìm thấy ma túy ở các bàn khách VIP và dưới nền nhà, đồng thời mời 50 người nghi vấn về làm việc.

Bar 212 từng bị lập biên bản vi phạm hành chính nhiều lần, tuy nhiên đến nay vẫn tiếp tục tái phạm.

Linh An