Rạng sáng 22-7 lực lượng Công an đột kích vào vũ trường ở quận Gò Vấp, TPHCM phát hiện có nhiều dân chơi và đồng thời tìm thấy tang vật ma túy.

Các lực lượng gồm: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế, Cơ động, Quản lý hành chính, CSGT cùng lực lượng Công an phường... thuộc Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng nhau bất ngờ kiểm tra hành chính vũ trường 162 nằm trên đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Tại thời điểm Công an ập vào, bên trong vũ trường 162 có gần 100 khách đang nhảy múa trong âm thanh vũ trường sôi động, không khí đặc khói thuốc lá, mùi rượu bia.

Phát hiện lực lượng chức năng, các dân chơi tìm cách phi tang ma túy xuống dưới ghế, bàn... và tìm cách tháo chạy hòng thoát thân ra bên ngoài. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã tiến hành chốt chặn bao vây.

Tại các ngóc ngách của vũ trường, Công an tìm thấy nhiều viên nén nghi là ma túy tổng hợp mà các dân chơi cố phi tang. Kiểm tra, Công an phát hiện nhiều bịch chất bột màu trắng nghi chứa ma túy, 1 bịch màu đen và 13 điếu thuốc lá chứa cỏ mỹ, 1 súng điện được các đối tượng cố tình phi tang xuống dưới các gầm bàn.

Qua test nhanh nước tiểu các đối tượng có mặt trong vũ trường, Công an phát hiện 12 dân chơi dương tính với chất ma túy nên mời về trụ sở công an lập hồ sơ xử lý. Công an tiến hành lập biên bản hàng loạt các lỗi của tụ điểm ăn chơi này như hoạt động quá giờ quy định, không ký kết hợp đồng lao động với nhân viên, kinh doanh hàng hóa nhập lậu...

Club 162 do công ty TNHH giải trí 162 quản lý. Trước đó, tụ điểm ăn chơi này từng bị kiểm tra nhiều lần xử phạt. Đây là vũ trường có tiếng trong dân chơi ở TP.HCM, tần suất hoạt động thâu đêm suốt sáng.

Tin ảnh: ĐAN NGUYÊN