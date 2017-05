Phát hiện thấy đoàn kiểm tra, nhiều dân chơi bỏ chạy tán loạn và tìm chỗ ẩn nấp nhưng đã bị cơ quan công an chặn lại, Qua kiểm tra, có 25 người dương tính với ma túy.

Theo thông tin trên báo Công an TP HCM, sáng 15/5, công an Q.1, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ xử lý một tụ điểm ăn chơi ở ngay trung tâm khi để hàng chục đối tượng sử dụng ma túy, ăn chơi thác loạn.

Trước đó, khoảng 1h sasg 13/5, đoàn kiểm tra liên ngành Q.1 đã bất ngờ ập vào kiểm tra tụ điểm vui chơi giải trí đóng tại số 5 đường Lý Tự Trọng (P.Bến Thành, Q.1) phát hiện cả trăm dân chơi đang nhảy múa trong âm thanh vũ trường sôi động.

Phát hiện thấy đoàn kiểm tra, nhiều dân chơi bỏ chạy tán loạn và tìm chỗ ẩn nấp nhưng đã bị cơ quan công an chặn lại để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, có 25 người gồm 22 nam và 3 nữ có kết quả dương tính với chất ma túy đã bị cơ quan công an lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Cùng đưa tin về vụ việc, thông tin thêm trên báo Vietnamnet, được biết tụ điểm này thuộc công ty TNHH Việt Giải Trí Mới. Đoàn kiểm tra còn lập biên bản với hàng loạt vi phạm hành chính của công ty TNHH Việt Giải Trí Mới như: kinh doanh karaoke và các hình thức vui chơi giải trí khác quá giờ quy định, để khách sử dụng chất ma túy trong cơ sở kinh doanh, bố trí hàng hóa cản trở lối thoát hiểm….

Được biết, cách đây 2 năm tụ điểm ăn chơi nói trên đã từng bị cơ quan chức năng đột kích, phát hiện hàng loạt lỗi vi phạm hành chính và gần 40 người bị đưa về trụ sở Công an để text ma túy.

Trao đổi trên báo Công an nhân dân sáng 15/5, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an Cần Thơ cho biết, đêm 14/5, các phòng nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ , tiếp tục kiểm tra quán bar V18 (đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thanh niên đang lắc lư trong tiếng nhạc. Qua thử nhanh 13 khách chơi, có 8 người dương tính với ma túy và trên 2 bàn khách có sử dụng shisha.

Công an Cần Thơ đã lập biên bản xử phạt với các nội dung: quán bar hoạt động quá giờ quy định; để người chơi sử dụng ma túy; 24 người làm việc cho quán không có hợp đồng lao động; tạm giữ 3 bình shisha... Đồng thời bàn giao 8 đối tượng dương tính với ma túy cho Công an quận Ninh Kiều xử lý theo thẩm quyền.

