Ngày 14-3, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ngãi phối hợp CAH Mộ Đức và CAH Nghĩa Hành tiến hành điều tra liên quan vụ việc một người phụ nữ tự tử sau khi dùng xăng đốt chồng.

Trước đó, 21 giờ ngày 13-3, nghe tiếng ông Trần Đức Trai (41 tuổi, trú thôn Xuân Ba, xã Hành Thịnh, H. Nghĩa Hành) kêu cứu, những đứa con và hàng xóm thức giấc chạy đến thì thấy lửa đang cháy bùng khắp người ông Trai. Do chân ông Trai bị cột trói vào thành cửa nên mọi người không thể cứu đưa ra ngoài. Người dân dùng các vật dụng dập tắt lửa và phá dây sắt đưa ông Trai đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng toàn thân. Lúc này ông Trai cũng kịp cho biết do người vợ là bà Nguyễn Thị Thanh (39 tuổi) gây ra. Bà Thanh cũng bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó. Ông Trai được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Do vết bỏng nặng toàn thân, ông Trai tiếp tục được chuyển tuyến ra Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện sức khỏe nạn nhân trong tình trạng nguy kịch đang được các y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tập trung cứu chữa.

Sự việc ông Trai bị vợ trói rồi đổ xăng đốt gây hoang mang dư luận và cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc điều tra thì đến 6 giờ ngày 14-3, người dân đi làm đồng lại một phen kinh hoàng khi phát hiện xác của bà Nguyễn Thị Thanh trôi tại kênh mương thủy lợi thuộc thôn 6, xã Đức Chánh, H. Mộ Đức. Thông tin này cũng nhanh chóng được báo cho cơ quan CA.

Hiện trường nơi phát hiện xác bà Thanh.

Được biết, vợ chồng ông Trai - bà Thanh trước đều có gia đình riêng và con riêng. Do làm ăn nợ nần, cuối năm 2010, vợ cũ của ông Trai đã rời bỏ chồng con vào miền Nam sinh sống và biệt tích cho đến nay. Trong khi đó, chồng cũ của bà Thanh cũng bị TNGT qua đời. Quá trình mưu sinh làm thuê tại TPHCM, bà Thanh và ông Trai quen nhau. Năm 2012, hai người sinh con và đăng ký kết hôn, sống chung với nhau cùng với 2 đứa con riêng của ông Trai. Công việc của hai người là làm nông. Ngoài việc ra đồng, ông Trai làm nghề khai thác gỗ keo để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Ông Nguyễn Văn Phượng - Trưởng thôn Xuân Ba, xã Hành Thịnh cho biết: “Vợ chồng ông Trai thường xuyên cãi nhau, có tuần 2 đến 3 lần. Có khi cãi rồi đuổi đánh nhau, nhưng sau đó lại hòa như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đầu hàng xóm thường can ngăn, khuyên nhủ nhưng sau đó đâu lại vào đấy nên chẳng ai để ý vì như chuyện thường ngày. Mới vừa rồi, ngày 8-3, ở thôn tổ chức gặp mặt và mời bà Thanh tham dự. Trong buổi gặp mặt, chị em cũng khuyên răn bà Thanh nên chịu khó nhẫn nhịn để thuận vợ chồng, không xảy ra mâu thuẫn. Thế mà bây giờ xảy ra chuyện”. Còn theo cháu Trần Minh Nghĩa (15 tuổi, con riêng của ông Trai) thì tối hôm đó bố và mẹ có cãi nhau, nhưng sau đó cả hai đi ngủ, không ngờ sau đó xảy ra sự việc đau lòng.

Theo thông tin từ gia đình cho biết, hiện ông Trai khó qua khỏi nguy kịch do vết thương quá nặng. Người dân thôn Xuân Ba lo lắng khi 3 đứa con nheo nhóc gồm Trần Minh Nghĩa, Trần Gia Tuệ (8 tuổi) và Trần Minh Việt (4 tuổi) không còn ai chăm sóc. Trong khi đó tài sản gia đình không có gì là quý giá.

