Đồng xu vàng khắc chữ Long-Vân và Tự-Đức-Thông-Bảo được một nhà sưu tầm đồ cổ người Áo ra giá hơn 8.700 USD trên trang thương mại điện tử eBay.

Trang thương mại điện tử eBay mới đây đã rao bán một đồng xu lưu hành thời vua Tự Đức, giai đoạn năm 1848-1883. Đồng xu này được định giá 8.759 USD, quy đổi tương đương 199 triệu đồng.

Đồng xu có đường kính 31 mm, nặng 11,3 gram và đúc bằng vàng thật. Mặt trước có hình rồng bay và ký tự hai bên có nghĩa Long - Vân. Mặt sau đồng xu khắc bốn ký tự xung quanh có nghĩa Tự - Đức - Thông - Bảo.

Người mua vật phẩm này phải trả thêm 9 USD (tương đương 204.000 đồng) phí giao hàng. Thời gian giao hàng dự kiến kéo dài 28-45 ngày.

Thông tin hiển thị trên website cho thấy chủ sở hữu hiện tại của đồng xu là nhà sưu tầm đồ cổ người Áo. Người này giới thiệu đây là vật phẩm quý hiếm, trước kia được giới thương gia trong nước và thương nhân nước ngoài lưu hành hạn chế nên hiện số lượng còn lại không nhiều.

Chủ tài khoản cho biết thêm đồng xu này có mã số chứng nhận niên đại của Numismatic Guaranty Corporation (NGC) - một đơn vị chuyên về dịch vụ chứng nhận tiền xu quốc tế đặt trụ sở tại bang Florida, Mỹ.

Chứng nhận này bao gồm giấy xác thực, phân loại bằng mã số, mã vạch.

Theo chuyên gia nghiên cứu tiền cổ Nguyễn Anh Huy, tác giả quyển sách Lịch sử tiền tệ Việt Nam - Sơ truy và Lược khảo, những thông tin mô tả này trùng khớp với đồng tiền được vua Tự Đức cho đúc và lưu hành.

“Đồng xu này có thể sang các nước khác vì 2 lý do. Thứ nhất là do quân Pháp tấn công kinh thành Huế năm 1885, sau đó đem theo tài sản này về nước. Thứ hai, có thể con cháu của quan lại và công thần triều Nguyễn -những người được vua ban thưởng tiền vàng, vì nhiều lý do mà bán lại cho các nhà sưu tầm đồ cổ nước ngoài và lưu lạc đến bây giờ”, ông Huy nói.

Vị chuyên gia này cho rằng nếu đây chính xác là đồng tiền lưu hành thời vua Tự Đức thì giá bán quy ra tiền Việt Nam gần 200 triệu không quá đắt.

Tuy nhiên, ông vẫn hoài nghi về tính xác thực của đồng xu này, bởi kỹ nghệ mỹ kim ngày càng tinh xảo nên việc sử dụng vàng thật và sao chép họa tiết không khó.

Ngoài đồng xu này, trang eBay còn rao bán nhiều đồng xu thời các vua chúa triều Nguyễn như Minh Mạng, Thiệu Trị, Hàm Nghi… với giá từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các loại tiền giấy phát hành sau này cũng được giới thiệu là vật phẩm quý, khó tìm. Điển hình trong số đó là tờ tiền giấy mệnh giá 1 đồng phát hành năm 1963, in hình nông dân gặt lúa và học sinh đang học bài, có giá bán hơn 45 triệu đồng.

Một người chuyên sưu tầm và kinh doanh đồ cổ tại chợ phiên Cao Minh (quận Bình Thạnh) cho biết giá mua bán tiền cũ không được định dựa trên mệnh giá tờ tiền hoặc đồng xu. Dân trong nghề sẽ căn cứ vào độ nguyên vẹn, thời gian phát hành và số lượng có thể còn sót lại trên thị trường, để ra giá, có thể từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng.

“Những đồng tiền bán với giá hàng trăm triệu trở lên rất kén người mua, vì khâu thẩm định niên đại không phải dễ, trong khi thủ thuật sao chép ngày càng tinh vi. Một số người sưu tầm tiền cổ rao bán chỉ nhằm mục đích khoe bộ sưu tập của họ”, vị này chia sẻ.

