Đêm 22/3, một chiếc xe tải có tổng khối lượng trên 19 tấn đã lưu thông qua cầu Kinh Nhất có quy định trọng tải 5 tấn, tại xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Cây cầu Kinh Nhất bị sập hoàn toàn nhịp giữa. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Do quá trọng tải nên cầu bị sập nhịp giữa, cả phương tiện cùng tài xế và phụ xe rơi xuống sông. Rất may không có thương vong về người.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Mỹ cho biết, xe tải 12 tấn biển kiểm soát 63C - 08992 do Nguyễn Hoàng Sơn (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An) điều khiển. Trên xe có chở 2 trụ nén cọc nền nhà và một xe kéo, lưu thông theo hướng xã Thanh Mỹ đi thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười.

Do quá trọng tải nên khi xe ra đến giữa thì cầu sập. Xe tải bị rơi xuống sông, may mắn tài xế và phụ xe không bị thương.

Sự cố xảy ra làm sập hoàn toàn nhịp giữa cầu Kinh Nhất, khiến giao thông hai bờ kênh bị chia cắt hoàn toàn.

Trong thời gian chờ khắc phục sự cố, chính quyền địa phương đã huy động phương tiện đò ngang ở các vùng lân cận để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cầu Kinh Nhất là tuyến giao thông huyết mạch của người dân qua chợ của xã Thanh Mỹ, đồng thời nối liền với xã Phú Điền và trung tâm huyện Tháp Mười.

Cầu đã xây dựng trên 10 năm, có 5 nhịp, trong đó 4 nhịp hai bên làm bằng bê tông, nhịp giữa được gia cố bằng sắt sau vụ sập cầu vào năm 2013. Hiện tại, nhịp giữa cầu đã xuống cấp.

