Cú đâm trực diện quá mạnh của 2 xe máy khiến 4 người tử vong tại chỗ, một người chấn thương nặng.

Hai xe máy tông nhau 4 người tử vong tại chỗ (Ảnh: Zing)



Vào tối muộn 30/4 trên địa bàn xã Mỹ An Hưng A (huyện Lấp Vò) tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiệm trọng giữa hai chiếc xe máy. Hậu quả khiến 4 người tử vong tại chỗ, một người khác được kịp thời đưa đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho hay, vào thời điểm trên, một xe máy mang biển số Đồng Tháp lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 848, qua xã Mỹ An Hưng A về bến phà Cao Lãnh. Trên xe chở 3 người gồm: Nguyễn Nhựt Linh, Nguyễn Huỳnh Ái và Đặng Quốc Cường (cùng, ngụ xã Mỹ An Hưng A). Đang lưu thông thì va chạm với một chiếc xe máy chạy ngược chiều do anh Nguyễn Văn Nam (42 tuổi) và Nguyễn Lê Hữu (29 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) điều khiển, theo Người Lao Động.

Cú va chạm mạnh khiến 4 người tử vong tại chỗ gồm Linh, Ái, Cường và anh Nam tử vong tại chỗ, Hữu được người dân sống ở khu vực kịp thời đưa đi cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngay sau khi vụ tại nạn xảy ra, người dân đã kịp thời báo cho cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ vụ việc.

Hiện, cơ quan công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

Thạch Thảo (Tổng hợp)