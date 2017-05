Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã cho dừng thi môn Toán và Sử của khối 11 trong đợt thi học kỳ 2 vì đề thi chính thức của hai môn này đã bị lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, học sinh khối 11 tỉnh Đồng Tháp bước vào thi học kỳ 2 môn Toán và môn Sử vào hôm nay (9/5). Tuy nhiên, điều đáng nói là đề thi chính chức của cả 2 môn học này đã bị phát tán trên mạng xã hội vào sáng ngày hôm nay.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, ông Trần Thanh Liêm đã xác nhận thông tin bị lộ đề thi cuối cấp khối 11 và cho biết Sở Giáo dục đã chỉ đạo dừng thi hai môn này.

Học sinh khối 11 ra về sau khi bị dừng thi. Ảnh: Tuổi trẻ

Ông Trần Thanh Liêm cho hay: “Thời điểm chưa phát đề thi, một số hiệu trưởng có thông báo về sở là đề thi đã phán tán trên mạng. Sau khi kiểm tra, Sở xác định đề thi đã bị lộ nên tạm dừng thi và đã ấn định thời gian thi thay thế là ngày 12/5. Các môn còn lại học sinh tiếp tục thi bình thường”.

Báo Dân trí đưa tin, ông Trần Thanh Liêm cũng cho biết thêm, hiện tai Sở Giáo dục đang cùng các ngành chức năng điều tra, xác định đơn vị nào làm lộ đề thi sẽ có hướng xử lý đúng theo qui định pháp luật . Trước mắt, Sở phụ trách việc sao in đề thi, niêm phong sau đó chuyển đến các trường. Đến nay, chỉ phát hiện lộ đề thi 2 môn nói trên.

Theo thông tin được đăng tải trên báo VietNamNet, từ trước đến nay việc ra đề thi học kỳ ở Đồng Tháp đều do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, được thực hiện theo quy trình khá nghiêm ngặt và chưa xảy ra sự cố nào. Đề ra xong sẽ được chuyển về các trường sao in, niêm phong. Cán bộ sao in tại trường không được mang thiết bị ghi hình, điện thoại vào phòng sao in và phải hủy ngay khi phát hiện đề bị lỗi.

Ánh Ngân (T/h)