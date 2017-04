Ngày 29.4, văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhận, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng đã ký quyết định số 425/QĐ-UBND.HC, công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền đoạn đi qua xã Bình Thành (huyện Thanh Bình).

Cận cảnh một đoạn sạt lở bờ sông Tiền đe dọa quốc lộ 30. (Ảnh: L.T)

Quyết định này được ban bố sau thời gian nạn sạt lở đất bờ sông Tiền, khu vực ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình diễn biến ngày càng phức tạp và đe dọa nghiêm trọng Quốc lộ 30.

Cụ thể, sạt lở đất bờ sông Tiền khu vực ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, với chiều dài khoảng 210m, từ mương Cả Lách về phía chợ Bình Thành 150m và từ mương Cả Lách về cầu Phong Mỹ (huyện Cao Lãnh) 60m.

Quyết định nêu rõ: UBND huyện Thanh Bình khẩn trương cắm biển báo vành đai sạt lở, cảnh báo sạt lở; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng sạt lở khẩn cấp tại khu vực này; theo dõi sát diễn biến sạt lở, có các phương án sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời khi sạt lở xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Đồng thời tổ chức, hỗ trợ các hộ dân di dời đến nơi an toàn theo đúng quy định chính sách hiện hành, tuyên truyền vận động các hộ dân nằm trong vành đai sạt lở di dời đến nơi an toàn. Xây dựng khẩn cấp cụm dân cư sạt lở tại xã Bình Thành để bố trí các hộ trong khu vực sạt lở đến nơi an toàn.

Quyết định cũng yêu cầu các sở: NNPTNT, TNMT, GTVT và Công an tỉnh tổng hợp tình hình sạt lở (tổng chiều dài 2.300m bao gồm đoạn khẩn cấp và đoạn có nguy cơ sạt lở cao ảnh hưởng đến 227 hộ dân và các cơ sở sản xuất), dự thảo Công văn UBND tỉnh báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương liên quan hỗ trợ, lắp đặt các biển báo để hạn chế tốc độ, tải trọng các phương tiện lưu thông qua khu vực này; báo cáo Bộ GTVT có biện pháp bảo vệ đoạn Quốc lộ 30 qua ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình.

Tràm Chim