Trước khi Sulli hâm nóng màn bạc bằng cảnh ngực trần gây tranh cãi, các sao nhí khác ở xứ Hàn cũng nỗ lực dẹp bỏ hình tượng quen thuộc để làm người phụ nữ trưởng thành.

Sulli

Kiều nữ Hàn gây ầm ĩ thời gian vừa qua – Sulli có xuất phát điểm là sao nhí. Năm học lớp 5, cô bé Sulli đóng vai công chúa Seon Hwa hồi nhỏ trong phim Ballad of Seodong gây ấn tượng với người xem. Nổi lên nhờ vẻ đáng yêu xinh xắn và biệt danh “trái đào”, chính vì vậy khi nỗ lực thoát ra hình ảnh quen thuộc, Sulli bị phản ứng dữ dội.

Trong bộ phim điện ảnh dán mác 19+ Real, nữ diễn viên 23 tuổi khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng vì màn cởi áo, để lộ toàn bộ vòng một trước ống kính. Trước đó, Sulli dọn đường làm người đẹp gợi cảm bằng loạt ảnh tạo dáng khá khiêu gợi và scandal đời tư.

Shin Se Kyung

Shin Se Kyung gia nhập làng giải trí khi mới 8 tuổi bằng việc xuất hiện trên bìa đĩa album của ca sĩ Seo Taiji. Bộ phim đầu tiên của cô là tác phẩm cổ trang Toji năm 2005. Người đẹp đánh dấu bước ngoặt phủ sóng hình ảnh qua loạt sitcom High Kick! năm 2009. Khi dần được biết tới rộng rãi, cô tham gia nhiều phim truyền hình với vị trí nữ chính nhưng luôn bị chỉ trích diễn xuất kém cỏi.

Năm 2014, Shin Se Kyung gây bất ngờ với phân cảnh cởi đồ, để lộ toàn bộ vòng ba trong bộ phim Tazza: The Hidden Card. Mặc dù không gây ấn tượng bởi diễn xuất nhưng cảnh quay đủ để Shin Se Kyung khiến khán giả công nhận cô đã thực sự “lớn”. Sao nhí một thời đang có phim truyền hình mới Cô dâu Thủy thần 2017.

Eun Jung

Trước khi gia nhập nhóm nhạc thần tượng đình đám T-ara, Eun Jung vốn là diễn viên nhí. Năm 7 tuổi, cô tham gia bộ phim A New Generation of Adults của đài KBS và sau đó là loạt vai diễn nhỏ trên truyền hình lẫn điện ảnh cho tới vai chính đầu tiên trong Coffee House năm 2010.

Chỉ 2 năm sau, khi đã là thành viên T-ara, Eun Jung vẫn duy trì sự nghiệp diễn xuất và trong bộ phim Nữ hoàng Insoo, cô có màn lột xác hình ảnh. Bộ phim đánh dấu cảnh tắm bồn và “giường chiếu” đầu tiên của nữ diễn viên trẻ. Ở cảnh tắm bồn, dù thời tiết lạnh, Eun Jung chịu lạnh để cởi áo, để lộ bờ vai và vòng một được bó chặt. Cô cũng chỉ diện kiểu áo ngực quây ở cảnh giường chiếu với bạn diễn nam.

Thế hệ sau Shin Se Kyung, Sulli là Kim Yoo Jung – mỹ nhân nhí của màn ảnh xứ Hàn. Nữ diễn viên sinh năm 1999 bắt đầu đóng phim điện ảnh vào năm 2004. Ở thời điểm học lớp 5, Kim Yoo Jung sở hữu 13 phim truyền hình và 15 phim điện ảnh. Những vai diễn của cô bé chủ yếu là nhân vật hồi nhỏ của các sao chính.

Kim Yoo Jung

Năm ngoái, khi chỉ mới bước qua tuổi 16, Kim Yoo Jung có cảnh thay đồ gây tranh cãi trong phim cổ trang Love in the Moonlight. Đó là cảnh quay Hong Ra On (do Kim Yoo Jung thủ vai) cuốn miếng vải lên người, để lộ một phần vòng một.

Ngoài ra, cách máy quay lướt từ đôi vai trần cho tới phần hông của nữ diễn viên tuổi teen khiến khán giả cảm thấy phản cảm. Sau khi phim kết thúc, Ủy ban Phát thanh Truyền hình Hàn Quốc phạt nhà sản xuất, cho rằng cảnh quay này phải được cắt bỏ vì Kim Yoo Jung chưa đủ tuổi thành niên.