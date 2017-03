Điều này cho thấy không phải diễn viên Trung Quốc cứ nổi tiếng, được tham gia các dự án phim đình đám là có diễn xuất thuyết phục người xem.

Cây Chổi Vàng (Golden Broom Awards) được ví như “Mâm Xôi Vàng của Trung Quốc”, là một giải thưởng điện ảnh thường niên do tạp chí Youth Film Handbook tổ chức từ năm 2007 với mục đích trao cho những tác phẩm điện ảnh, diễn viên dở nhất năm tại đấy nước tỷ dân. Việc được (hay bị) lọt vào bảng đề cử của giải thưởng này luôn là nỗi ám ảnh của các nghệ sĩ Hoa ngữ.

Cận cảnh giải thưởng “không ai muốn nhận”. Vậy nên các đêm trao giải Cây Chổi Vàng thường trong tình trạng vắng vẻ, chẳng mấy ai có mặt trong sự kiện.

Trong lễ trao giải Cây Chổi Vàng được tổ chức vào tối 19/3 vừa qua, giải Ảnh hậu và Ảnh đế đã thuộc về hai diễn viên Cảnh Điềm và Ngô Diệc Phàm. Trong khi nhiều người không quá ngạc nhiên thì số khác lại khá bất ngờ vì đây là hai cái tên khá hot trong làng giải trí Hoa ngữ, một người được o bế nhiệt tình trong khi người kia là nam thần thuộc top đầu trên màn ảnh.

Cảnh Điềm là cái tên đang được chú ý trong khoảng thời gian gần đây, khi bộ phim Kong: Skull Island ra rạp. Dù là nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc nhưng trong phim, người đẹp 8X chỉ tham gia với một vai siêu phụ, xuất hiện thoáng qua và nói vài câu vô thưởng vô phạt. Được biết Cảnh Điềm có gia thế thuộc hàng “khủng” nên nhà sản xuất cố tình đưa cô vào phim với mục đích câu kéo khán giả và dễ dàng đưa phim ra rạp xứ Trung.

Cảnh Điềm trong Kong: Skull Island.

Thế nhưng bộ phim đưa cô đến với giải thưởng Cây Chổi Vàng lại là bom tấn Trường Thành của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Cảnh Điềm trở thành bóng hồng đáng chú ý nhất, kết hợp với tài tử Matt Damon và Lưu Đức Hoa. Diễn xuất không quá thuyết phục nhưng cô được dành nhiều đất diễn đến mức cuối phim, khi mọi người chết gần hết, cô vẫn dai dẳng bám trụ.

Vai diễn trong Trường Thành giúp cô đạt tượng vàng Cây Chổi Vàng cho Nữ diễn viên tệ nhất trong năm nay.

Khi bộ phim bị lỗ gần 75 triệu USD, Cảnh Điềm trở thành cái tên bị khán giả lôi ra “trút giận”. Trường Thành trở thành “bom xịt” đáng tiếc trong cuộc đời nghệ thuật của vị đạo diễn họ Trương và khiến Cảnh Điềm lần thứ 2 nhận danh hiệu đáng quên này (năm 2014, cô từng mang về tượng vàng Nữ diễn viên tệ nhất với bộ phim Thân phận đặc biệt, Câu chuyện cảnh sát).

Trước đó, dù kết hợp với các nghệ sĩ tiền bối như Thành Long (Câu chuyện cảnh sát), Chân Tử Đan (Thân phận đặc biệt), nhưng Cảnh Điềm vẫn phải nhận tượng vàng Cây Chổi Vàng đầy cay đắng.

Việc Ngô Diệc Phàm bị nêu tên ở hạng mục Nam diễn viên tệ nhất khiến khán giả nổ ra cuộc tranh luận khốc liệt, giữa những antifan với người ủng hộ mỹ nam này. Ở làng giải trí Hoa ngữ, cái tên Ngô Diệc Phàm đã sớm trở thành ngôi sao hạng A, luôn được săn đón trong các sự kiện và nhiều dự án phim ảnh mới. Các đạo diễn, nhà sản xuất luôn cố gắng mời mọc Diệc Phàm tham gia những bộ phim mới do anh có lượng người hâm mộ đông đảo.

Ngô Diệc Phàm trong phim điện ảnh Hóa ra anh vẫn ở đây.

Mặc dù doanh thu các phim điện ảnh có Ngô Diệc Phàm tham gia không phải thấp, nhưng diễn xuất của anh luôn là đề tài tranh luận của nhiều người. Trong năm 2016, Ngô Diệc Phàm tham gia đóng chính trong 3 dự án điện ảnh Tước tích, Hóa ra anh vẫn ở đây, Hạ hữu kiều mộc, nhưng diễn xuất của anh đều vấp phải nhiều chê bai. Nhưng có vẻ điều đó không khiến nam diễn viên sinh năm 1990 “mất giá” khi anh tiếp tục xuất hiện trong hàng loạt phim điện ảnh mới trong năm nay, như Tây Du hàng ma thiên, xXx: Return of Xander Cage, Âu châu công lược, Valerian and the City of a Thousand Planets…

Dù bị chê bai về diễn xuất nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh mới, thậm chí được các nhà làm phim Hollywood để mắt tới. Trong ảnh là vai diễn của anh trong xXx: Return of Xander Cage.

Ở hạng mục Phim tệ nhất, Người lái đò của đạo diễn Vương Gia Vệ (do Angelababy và Lương Triều Vỹ đóng chính) đã vượt qua nhiều cái tên đì đẹt khác như Phong thần truyền kỳ, Macau phong vân 3… để về nhất, nhận giải thưởng không đáng tự hào chút nào.

Người lái đò trở thành phim điện ảnh tệ nhất năm.

Từ khi được khởi xướng năm 2007 cho đến nay, giải thưởng Cây Chổi Vàng đã được trao cho nhiều cái tên nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ như Trương Nghệ Mưu (Đạo diễn tệ nhất năm 2009 - phim Tam thương phách án kinh kỳ), Quách Kính Minh (Đạo diễn tệ nhất năm 2014 - phim Tiểu thời đại 1,2), Chân Tử Đan (Nam diễn viên tệ nhất năm 2015 - phim Băng phong hiệp, Đại náo thiên cung), Dương Mịch (Nữ diễn viên tệ nhất năm 2015 - phim Tiểu thời đại 3, Cao thủ chia tay)… Điều này cho thấy sự thật ở làng phim Hoa ngữ rằng, không phải cứ là diễn viên hot, tham gia nhiều dự án phim đình đám, nghĩa là họ có diễn xuất tốt, được đánh giá cao.

