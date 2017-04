Nếu trước đây, Đồng Nai xuất heo đi Trung Quốc khoảng 7.000-10.000 con một ngày thì nay chỉ còn 1.000 con.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, 2 tuần qua, giá thu mua heo hơi tại một số tỉnh phía Nam tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng một kg so với tuần trước do sức mua giảm, nguồn cung dồi dào. Hiện heo hơi tại Đồng Nai được các thương lái thu mua với giá 29.000-31.000 đồng một kg; Bạc Liêu là 28.000-32.000 đồng một kg...

Nguyên nhân được cho là do Trung Quốc tiêu thụ ít nên giảm mua khiến heo hơi từ các tỉnh như Đồng Nai không xuất sang Trung Quốc đổ về chợ nhiều hơn bình thường. Thông thường, Đồng Nai xuất khẩu khoảng 7.000-10.000 con một ngày, nhưng nay chỉ còn 1.000 con một ngày, giảm hơn 7 lần so với trước đây. Với các chợ đầu mối của thành phố tiêu thụ tăng khoảng 8.000 con một ngày, tăng 2.000 con so với trước đây.

Dự báo, trong thời gian tới, giá heo hơi sẽ khó phục hồi, do đó, người chăn nuôi phải mạnh tay giảm đàn, đầu tư chăn nuôi theo hướng chuyên nghiệp, tăng năng suất, chất lượng chăn nuôi. Những người đầu tư nuôi heo chạy theo phong trào hoặc chăn nuôi nhỏ lẻ không đủ sức chuyển đổi đã tính đến việc ngưng chăn nuôi để giảm lỗ.

Theo Thi Hà/VnExpress