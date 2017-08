Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Ban An toàn giao thông quốc gia về việc xóa bỏ đường ngang dân sinh (đường ngang trái phép) qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Dù đã có biển cấm, nhưng trẻ em vẫn vô tư nhảy nhót trên đường tàu. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Từ tháng 3/2017 đến nay, Ban An toàn giao thông Đồng Nai phối hợp cùng chính quyền các địa phương thực hiện nhiều giải pháp, qua đó đã xóa bỏ (bằng cách rào chắn), tổ chức cảnh giới tại tất cả đường ngang dân sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Bôn, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, cho biết: Tuyến đường sắt Bắc – Nam đi qua 5 huyện, thị của Đồng Nai với chiều dài gần 90km, ngành chức năng mở 57 đường ngang có gác, phòng vệ cảnh báo tự động và phòng vệ biển báo. Tuy nhiên, trên toàn tuyến, người dân đã tự mở 66 đường ngang trái phép, không có thiết bị cảnh báo; nhiều nhất là ở thành phố Biên Hòa, các huyện Trảng Bom và Xuân Lộc.

Trong quá trình xóa bỏ đường ngang trái phép, ngành chức năng Đồng Nai đã khảo sát, ở một số khu vực gần khu công nghiệp, tập trung đông dân cư, tỉnh vẫn giữ lại 11 đường ngang dân sinh. Tại các đường này, cơ quan thực thi công vụ đã xây chòi gác và trang thiết bị, cử từ 5 đến 10 người thay phiên cảnh giới 24/24 giờ. Nhằm giúp công nhân ở trọ có lối đi an toàn, Ban An toàn giao thông Đồng Nai mở thêm 4 lối đi tạm có cảnh báo tại huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa.

Tại đoạn đường sắt đi qua phường Tân Hòa (thành phố Biên Hòa), người dân tự phá hàng lang bảo vệ để làm lối đi. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Đối với tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt tại xã Hố Nai, huyện Trảng Bom, chính quyền huy động lực lượng dỡ bỏ toàn bộ các công trình. Để ngăn chặn người dân tái lấn chiếm, Ban An toàn giao thông Đồng Nai đã xây hàng rào kiên cố bảo vệ hàng lang.

Ông Nguyễn Bôn cho rằng, với ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, tâm lý ưa thuận tiện, một số người dân ở gần đường tàu có thể sẽ tiếp tục mở đường ngang trái phép; lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt. Ban An toàn giao thông Đồng Nai sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật giao thông cho cộng đồng; chính quyền phường, xã cần tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các sai phạm.

Tại đường ngang dân sinh ở phường Tân Hòa, người tham gia giao thông vẫn cố tình băng qua đường sắt dù tàu đang đến gần. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Thống kê của Ban An toàn giao thông Đồng Nai cho thấy, từ đầu năm 2017 đến nay, tại Đồng Nai xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết 6 người, bị thương 8 người, so với cùng kỳ năm trước tăng 1 người chết, 7 người bị thương. Nguyên nhân tai nạn do người dân băng qua đường ngang trái phép, vi phạm hàng lang giao thông đường sắt.

Công Phong (TTXVN)