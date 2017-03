Ngày 7/3, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 49 bị can về tội gây rối trật tự công cộng tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) diễn ra vào tháng 11/2016.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, trong hai ngày 6 và 7/11/2016, một số học viên quá khích tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Nai đã cầm đầu, lôi kéo hàng trăm học viên khác tham gia đập phá, gây rối và tìm cách trốn khỏi trung tâm cai nghiện.

Ngày 6 và 7/11/2016, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã phải tổ chức ngăn chặn các học viên trốn trại tại trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã tạm giữ 103 đối tượng liên quan để sàng lọc, qua đó xác định có 49 đối tượng cầm đầu gây rối nên đã khởi tố để điều tra. Cơ quan công an xác định 3 đối tượng: Nguyễn Minh Phước (23 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), Trần Ngọc Dũng (26 tuổi) và Lê Huy Hoàng (34 tuổi), đều ngụ huyện Trảng Bom (Đồng Nai), là những đối tượng cầm đầu.

Cụ thể, khoảng 7h30 sáng ngày 6/11/2017, Dũng (ở phòng số 2, khu A1) đã có hành vi la hét, yêu cầu nhân viên trung tâm cai nghiện cho ra sân tắm nắng. Không được đáp ứng, Dũng đã phá cửa phòng để ra ngoài. Dù được nhân viên trung tâm cai nghiện động viên quay trở lại, nhưng Dũng tiếp tục leo rào qua khu D để lôi kéo Hoàng và Phước cùng nhau gây rối. Vừa lúc này, thấy học viên mang cơm đến, Dũng lấy nồi cơm ném ra sân, Hoàng lấy bình gas mini đốt cho phát nổ. Sau đó, cả 3 leo lên mái nhà hò hét, kích động các học viên khác phá cửa bỏ trốn. Hậu quả, các khu E và D bị đập phá hư hỏng nhiều tài sản.

Đối với vụ việc xảy ra ngày 7/11/2016, vào khoảng 10h sáng, sau một lúc tụ tập tại các khu nhà ở bên trong khuôn viên trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Nai, hàng trăm học viên đã la hét, kéo nhau tuần hành ra cổng đòi ra ngoài.

Nhận được thông tin, bảo vệ trung tâm cai nghiện và cảnh sát cơ động đã đến ngăn chặn số học viên này. Nhiều đối tượng quá khích đã dùng các vật dụng sinh hoạt ném vào lực lượng làm nhiệm vụ để gây sức ép, nhưng công an đã kịp thời khống chế, không cho các học viên tràn ra ngoài.

Đáng nói là trước khi xảy ra 2 vụ gây rối vào đầu tháng 11/2016, trước đó, vào ngày 23/10/2016, tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ việc 560 học viên đập phá, trốn khỏi cơ sở gây hoang mang cho nhiều người dân. Trong vụ việc này, Công an huyện Xuân Lộc xác định Võ Đình Huân (31 tuổi, ngụ TX Long Khánh, Đồng Nai) là kẻ cầm đầu, đã lôi kéo các đối tượng gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra xác định, trước khi bỏ trốn, các đối tượng đã đập phá nhiều đồ đạc như: Cửa kính, bàn ghế, tủ, một số thiết bị y tế tại hơn 30 căn phòng trong cơ sở cai nghiện, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng. Trong số này, Huân là người chủ động gây rối và lôi kéo các học viên khác cùng tham gia.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Xuân Lộc, 3 vụ gây rối xảy ra vào các thời điểm khác nhau nhưng cùng một thủ đoạn, do một nhóm đối tượng cầm đầu nên cơ quan điều tra đã gộp chung vào một vụ án để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Với những hành vi hủy hoại tài sản nói trên, Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai bị thiệt hại hơn 30 triệu đồng nhưng cơ quan điều tra chưa xác định được đối tượng gây thiệt hại.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý.