Ngày 15/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã trao thưởng đột xuất số tiền 20 triệu đồng cho bốn đơn vị đã khẩn trương điều tra và truy bắt được đối tượng dùng súng bắn bị thương hai người dân tại khu vực cầu Hóa An, thành phố Biên Hòa. Số tiền thưởng cho mỗi đơn vị là 5 triệu đồng.

Bốn tập thể được trao thưởng gồm: Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai; Công an thành phố Biên Hòa và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an). Đây là những đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong việc nhanh chóng điều tra, truy bắt 5 đối tượng dùng súng bắn 2 thanh niên bị thương trên cầu Hóa An vào rạng sáng 6/5.

Theo điều tra ban đầu, do xảy ra mâu thuẫn, vào khoảng 1 giờ ngày 6/5, tại khu vực cầu Hóa An, thuộc xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Sang, Dương Hoàn Quân, Lê Minh Hùng, Trịnh Hoàng Lâm và Nguyễn Hoàng Phong (cùng ngụ tại thành phố Biên Hòa) đã sử dụng súng bắn bị thương anh Trần Văn Lực (26 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) và anh Nguyễn Hoàng Đức Thanh (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).

Sau chưa đầy 24 giờ đồng hồ, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Bộ Công an đã xác minh, khoanh vùng đối tượng và tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng gây ra vụ việc trên để điều tra về hành vi giết người.

Hiện vụ việc đang được Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

Sỹ Tuyên (TTXVN)