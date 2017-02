Người dân xã Phước Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã dùng chướng ngại vật đặt ở đường Đinh Quang Ân (đoạn thuộc ấp Hương Phước) để chặn ôtô vào mỏ đá Tân Cang.

Nguyên nhân, theo người dân, trước đây ôtô tải chỉ chạy một chiều theo lộ trình từ quốc lộ 51 vào đường Đinh Quang Ân rồi đến mỏ đá. Sau khi nhận hàng, các phương tiện sẽ từ mỏ ra đường Võ Nguyên Giáp và đến nơi tiêu thụ. Thế nhưng từ ngày 24-2, xe tải ra vào mỏ đá cả hai chiều theo quốc lộ 51 và đường Đinh Quang Ân khiến giao thông qua cung đường trở nên phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Dân dùng chướng ngại vật chặn trên đường Đinh Quang Ân để ngăn xe vào mỏ đá. Ảnh: CTV

Đây là ngày thứ 3 khu vực bị người dân chặn đường.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày 27-2, hàng chục người dân ngụ xã Phước Tân tiếp tục dùng chướng ngại vật đặt ở đường Đinh Quang Ân.

Tại đây, người dân để ống cống thoát nước, đá, gỗ, lốp xe… chắn lòng đường. Ngoài ra người dân còn chia ra từng nhóm đứng canh gác.

Trước vụ việc người dân chặn đường, cảnh sát giao thông Công an TP Biên Hòa cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực để đảm bảo an ninh trật tự.

Theo ông Trịnh Tuấn Liêm, Giám đốc Sở GTVT Đồng Nai, việc xe chở đá lưu thông 2 chiều trên tuyến Đinh Quang Ân là do đường Võ Nguyên Giáp đang được chủ đầu tư sửa chữa nên nút giao với Đinh Quang Ân bị chặn.

“Sáng 27-2, Sở GTVT đã họp bàn với UBND TP Biên Hòa cùng các đơn vị liên quan để tìm hướng giải quyết. Sở yêu cầu chủ đầu tư đường Võ Nguyên Giáp mở lối đi ở nút giao để các xe lưu thông trở lại và đơn vị này chấp nhận”, ông Liêm nói.

Chiều cùng ngày, tình hình giao thông được giải quyết nên người dân tháo chướng ngại vật ở đường Đinh Quang Ân.

Được biết, tuyến đường Đinh Quang Ân hẹp nhưng mỗi ngày có đến hàng trăm lượt xe tải ra vào, gây ùn ứ, mất an toàn giao thông. Ngoài ra, người dân sống gần khu vực luôn phải chịu đựng ô nhiễm do khói, bụi gây nên. Trên tuyến đường này cũng đã xảy ra những vụ tai nạn chết người do xe tải chở đá gây nên.