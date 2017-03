Lần thứ 4 được tổ chức tại Việt Nam, chương trình “Đêm nhạc thần tượng - Đồng hành” diễn ra ngày 1-4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội hứa hẹn sẽ là một không gian lễ hội, bữa tiệc âm nhạc ấn tượng, ý nghĩa mà nghệ sỹ nổi tiếng hai nước dành tặng khán giả Việt – Hàn.

Theo tin từ Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc (1992~2017). Chương trình được thực hiện dưới sự chủ trì của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng Công ty cổ phần Silkroad Hà Nội.

Nhóm nhạc NCT127. Ảnh: Soompi.

Chương trình lần này có sự góp mặt của các nghệ sỹ Hàn Quốc gồm Girls’ Generation (SNSD), NCT127. Girls' Generation là một nhóm nhạc nữ tiêu biểu của Hàn Quốc ra mắt công chúng vào năm 2007 và được xem là “Nhóm nhạc quốc dân” cũng như là một trong những thần tượng tiêu biểu của làn sóng Hàn Quốc nổi tiếng nhất thế giới.

Nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD). Ảnh: Imageevent

Nhóm đã từng đạt hạng mục Video âm nhạc của năm tại lễ trao giải YouTube Music Awards năm 2013. Girls’Generation cũng là nhóm nhạc châu Á đầu tiên có 5 video âm nhạc đạt được 100 triệu lượt xem trên YouTube với "Gee", "I Got A Boy", "The Boys", "Mr. Taxi" và "Oh!". NCT127 là nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập vào năm 2016. NCT là viết tắt của từ Neo Culture Technology và hiện nay nhóm đang dần thu hút được rất nhiều sự quan tâm của khán giả châu Á trong đó có Việt Nam với các bản hit “Firetruck” hay “Limitless”.

Ngoài ra, tham gia vào đêm diễn còn có sự góp mặt của ca sỹ Hoàng Thùy Linh và 2 MC nổi tiếng Lee Teuk (thành viên của nhóm Super Junior) và Phí Nguyễn Thùy Linh (MC quen thuộc của Đài truyền hình Việt Nam). Đặc biệt, thông qua chương trình này, một quỹ sẽ được quyên góp nhằm ủng hộ những tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu Việt Nam và các gia đình đa văn hóa Việt – Hàn.

