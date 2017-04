Trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng hành động một mình để ngăn cản chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên nếu như Trung Quốc không thay đổi được tình hình.

CNN đưa tin, trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Financial Times hôm qua (2/4), ông Trump khẳng định nếu Bắc Kinh không giúp giải quyết vấn đề này thì “chúng tôi sẽ làm một mình". “Trung Quốc sẽ quyết định giúp Hoa Kỳ về vấn đề Triều Tiên hoặc là không. Nếu họ làm như vậy thì sẽ tốt cho họ còn nếu họ không làm thì sẽ không tốt cho bất kỳ ai”, ông chủ Nhà Trắng cho biết.

Chính quyền của ông Trump từng nhấn mạnh mối lo ngại về mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong chuyến thăm tới Trung Quốc tháng trước đã gây áp lực buộc người láng giềng của Bình Nhưỡng hỗ trợ trong việc giảm thiểu mối đe dọa này. Ngoài ra, trong chuyến thăm tới Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình tuần này, Tổng thống Trump cũng dự định sẽ đưa vấn đề trên ra thảo luận.

Tổng thống Mỹ cảnh báo nếu Trung Quốc không giúp đỡ trong vấn đề Triều Tiên, Hoa Kỳ sẽ làm một mình. Nguồn: Twitter

Trong suốt chiến dịch tranh cử cũng như giai đoạn đầu mới nhậm chức, ông Trump luôn cho rằng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm cho những vụ thử hạt nhân liên tiếp của Bình Nhưỡng. Ông tiết lộ với Financial Times rằng ông dự định sẽ đàm thoại với ông Tập về vấn đề này và sẽ sử dụng thương mại như một “động cơ” để buộc Trung Quốc phải sửa đổi lối hành xử của mình.

Tổng thống Hoa Kỳ thường xuyên khẳng định Nhà Trắng sẽ có những hành động quyết liệt đối với Trung Quốc nhằm giảm thiểu thâm hụt thương mại mà Mỹ đang phải gánh chịu. Tuy nhiên, ông Trump cho hay nếu cuộc đối thoại với ông Tập tới đây không đạt được kết quả như mong muốn về vấn đề Triều Tiên thì Mỹ sẽ hành động một mình.

“Nếu Trung Quốc không giải quyết được vấn đề của Triều Tiên, chúng tôi sẽ làm”, ông Trump nói.

Khi được hỏi ông có tự tin rằng Mỹ có thể giải quyết được vấn đề mà không cần Trung Quốc hay không, ông chủ Nhà Trắng khẳng định: “Hoàn toàn tự tin”.

Phát biểu tại Hàn Quốc cuối tháng trước, Ngoại trưởng Tillerson cảnh báo Hoa Kỳ đang bỏ ngỏ khả năng dùng biện pháp quân sự để đối phó với Triều Tiên nếu các bên liên quan không thể đưa ra được giải pháp hợp lý.

Con rể ông Trump bất ngờ tới Iraq

Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang có chuyến thăm bất ngờ tới Iraq cùng tướng Hải quân Joseph Dunford, Tổng tham mưu trưởng liên quân quân đội Mỹ.

Theo nguồn tin từ Reuters, ông Kushner muốn tận mắt chứng kiến tình hình ở Iraq và thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ Iraq. Thông tin về chuyến thăm này không được thông báo cho truyền thông song một vị quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump đã khẳng định thông tin trên.

Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner bất ngờ tới thăm Iraq. Nguồn: Reuters

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã gặp Tổng thống Donald Trump lần đầu vào ngày 20/3. Ông al-Abadi sau đó thông báo đã nhận được sự đảm bảo và hỗ trợ tuyệt đối từ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống IS, tuy nhiên Thủ tướng Iraq cũng cảnh báo rằng chỉ dựa vào các hoạt động quân sự sẽ là không đủ.

Khi nhậm chức ngày 20/1, Tổng thống Trump đã cam kết một chiến lược mới nhằm đánh bại tận gốc nhóm phiến quân khủng bố IS. Trước đó, cùng với sự hỗ trợ của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu và các cố vấn quân đội Hoa Kỳ, lực lượng vũ trang Iraq đã lấy lại được các thành phố chính từ IS, cắt đứt nguồn cung tài chính cho nhóm phiến quân cũng như tuyến đường tuyển quân ngoại quốc của IS.

Trump ca ngợi EU về cách ứng phó Brexit

Tổng thống Donald Trump ca ngợi EU vì “đang làm rất tốt” trong việc đoàn kết các thành viên còn lại sau khi Anh quyết định rời liên minh trong bài phỏng vấn đăng trên Financial Times ngày 2/4.

“Tôi từng cho rằng sẽ có thêm nhiều quốc gia làm theo. Tôi thấy Liên minh châu Âu đang cùng nhau hành động khá tốt”, ông Trump nói về việc Anh quyết định rời EU (Brexit).

Bình luận trên khác xa dự đoán của ông chủ Nhà Trắng hồi tháng 1 rằng “những nước khác sẽ rời EU hậu Brexit”. Ông Trump từng mô tả Brexit là “điều tuyệt vời”, khiến các lãnh đạo trong liên minh hết sức tức giận.

Anh ngày 29/3 đã kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon, bắt đầu quá trình rời EU kéo dài hai năm, đồng nghĩa với việc London ra khỏi liên minh vào năm 2019. Cuộc trưng cầu dân ý Brexit diễn ra năm 2016 với kết quả 52% người đi bỏ phiếu ủng hộ và Anh trở thành thành viên đầu tiên trong liên minh 28 nước làm như vậy.

Tuệ Minh (lược dịch)