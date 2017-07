Không thể đến trường do bị cảm, cô học trò khiến giáo viên 'đổ bệnh' bởi lá đơn xin nghỉ phép da diết của mình.

Đơn xin nghỉ khiến 'cô, thầy đổ bệnh'

'Đang đi, em chợt thấy thật hoa mắt, chóng mặt, môi tái nhợt, trán đầm đìa mồ hôi. Và em chợt nhận ra rằng, em đã bị bệnh...'.

Nghỉ học để chăm người yêu ốm

Em làm đơn này xin cô cho em nghỉ học buổi sáng nay. Lý do: Người yêu em bị ốm nặng. Em xin hứa sẽ hoàn thành những yêu cầu cô đề ra trong buổi học sáng ngày hôm nay.

Em xin chân thành cảm ơn.

Đơn xin nghỉ học phong cách phim chưởng

'Hôm nay khi đang luyện công, bỗng từ đâu một cơn gió độc làm tại hạ phong tỏa nguyệt đạo. Có triệu chứng tẩu hỏa nhập ma, toàn thân đau nhức, nội công giảm sút, nội lực tiêu tan...'.

Nghỉ học để hỏi vợ

Lý do em viết giấy nghỉ học như sau:

Hôm nay ngày 28/11/2016, gia đình có tổ chức hỏi vợ cho em nên em viết giấy này kính lên thầy giáo chủ nhiệm, thầy giáo bộ môn cho phép em nghỉ học hôm nay, ngày 28/11/2016.

Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn.

Nghỉ học vì đám cưới của anh trai một bạn nữ cùng làng

'Lý do em viết đơn này là vì cả đời người chỉ có hôm nay là một lần duy nhất. Thật vậy, hôm nay là ngày cưới của anh của một bạn nữ ở làng em...'.

Xin nghỉ học vì thời gian không cho phép

Cô Thành ơi, chuẩn bị thi đại học rồi. Bố mẹ em bắt em học nhiều nhóm quá, hu hu. Em cũng rất muốn đi học sinh nhưng do thời gian không cho phép nên em bất đắc dĩ phải nghỉ học chiều nay. Cô thông cảm cho em nhé, hi hi. Lúc nào rảnh em sẽ đi học sinh ạ. Cô thông cảm cho em với nhé. Em quý cô lắm đấy. Em cảm ơn cô. Em yêu cô!

Đơn xin phép của học sinh chuyên văn

'Thưa cô! Cuộc sống có lúc, dòng sông có khúc. Điều gì đến sẽ đến và điều tồi tệ nhất của em hôm nay chính là không thể đến trường học môn Văn của cô được...'.

Xin nghỉ học vì thích chơi game và lên mạng chém gió

Do đã chán đi học thích ở nhà chơi game rồi lên mạng xã hội chém gió, em viết đơn này xin nghỉ học vài hôm (càng lâu càng tốt). Em đã nhờ bạn bè chép bài hộ... Bài tập nếu thích em sẽ làm. Một tuần sau em chưa đi học thì tức là em đã ở nhà lấy vợ. Em xin chân thành cám ơn!

Đơn xin phép của fan cuồng bóng đá

'Em đã đặt niềm tin cũng như tiền bạc vào trận đấu này, vậy mà họ khiến em vô cùng thất vọng. Vậy nên em làm đơn này để xin cô nghỉ buổi học hôm nay cho đến khi nào vượt qua được cú sốc tinh thần này...'

Theo VnExpress