Trong tháng 2/2017, du lịch Việt đón gần 1,2 triệu lượt khách quốc tế. Đây được xem là mức tăng trưởng ấn tượng nhất, và là kỷ lục mới của du lịch Việt Nam.

Du khách quốc tế khám phá không gian đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội. Ảnh: Hồng Hạnh.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2017 ước đạt hơn 1,19 triệu lượt, tăng 19,1% so với tháng 01/2017 và tăng 42,2% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 2 tháng năm 2017 ước đạt hơn 2,2 triệu lượt khách, tăng 33,0% so với cùng kỳ năm 2016, gần bằng thành tích của cả năm 2001 (2,33 triệu lượt).

Trong 2 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam từ châu Á đạt 1,56 triệu lượt khách, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều tăng: Khách đến từ Trung Quốc tăng 77,7%; Hàn Quốc tăng 25%; Nhật Bản tăng 5,3%; Đài Loan tăng 20,2%; Thái Lan tăng 24,7%; Campuchia tăng 76%.

Khách đến từ châu Âu ước tính đạt 3,78 triệu lượt khách, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khách đến từ Liên bang Nga tăng 59,7%; Vương quốc tăng 14,1%; Pháp tăng 13,2%; Đức tăng 15,9%; Thụy Điển tăng 31%; Hà Lan tăng 24,7%...

Khách đến từ châu Mỹ đạt 1,79 triệu lượt người, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Hoa Kỳ tăng 11,3%. Khách đến từ châu Úc tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khách đến từ Australia đạt 72 nghìn lượt người, tăng 5,1%. Khách đến từ châu Phi tăng 43,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo nhận định của giới chuyên môn, có được kết quả này là nhờ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã từng bước đi vào cuộc sống. Những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và hiệu quả của Thủ Tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về Du lịch, Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn… mặc dù được ban hành chưa lâu nhưng đã bước đầu phát huy được tác dụng.

Bên cạnh đó, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là người dân nhất là những địa bàn trọng điểm về Du lịch trên cả nước như Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình… đã góp phần hình thành nên các điểm đến, các sản phẩm du lịch chất lượng cao hơn, góp phần làm tăng sức hấp dẫn cũng như lực tải của du lịch Việt Nam.

Thành tích này sẽ là động lực để những người làm du lịch cả nước cũng như người dân thêm vững tin, quyết tâm và nỗ lực hơn nữa để sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam .