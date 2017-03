Các trinh sát bất ngờ ập vào một tiệm game tóm gọn đối tượng đang còn phê ma túy đá.

Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam vừa bắt giữ đối tượng Lê Hoàng Nam, sinh năm 1979, ngụ tỉnh An Giang. Đây là đối tượng nghiện ma túy nặng, có nhiều tiền án, tiền sự và đang bị truy nã.

Đối tượng Lê Hoàng Nam.

Theo điều tra, Lê Hoàng Nam sống lang thang, lay lắt ở các tiệm game bắn cá ăn tiền tại huyện Bình Chánh, TPHCM.

Giữa năm 2016, do hết tiền tiêu xài nên Nam quay về quê ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang quấy rối, đe dọa người thân, hàng xóm để yêu cầu họ phải đưa tiền khiến bà con bất bình và đến công an kêu cứu.

Sau khi bị Công an thị xã Tân Châu mời lên làm việc, yêu cầu không được rời khỏi nơi cư trú, Nam tiếp tục trốn lên huyện Bình Chánh (TPHCM).

Bằng nghiệp vụ, sáng 26/3, các trinh sát bất ngờ ập vào một tiệm game ở xã Vĩnh Lộc B tóm gọn đối tượng khi hắn đang còn phê ma túy đá, giao cho công an địa phương xử lý./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM