Tại phiên tòa sơ thẩm, Kiên bất ngờ phản cung, không nhận tội. Kiên khai mình chỉ bán vàng, hung thủ thực sự là một người ngoại quốc không rõ lai lịch

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án trộm cắp xe ôtô chở 400 cây vàng ở quận Hà Đông, Hà Nội từng gây xôn xao dư luận vào đầu năm 2016. Bị cáo là Vũ Trung Kiên (39 tuổi, trú tại khu chung cư Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội). Quá trình xét xử vụ án này, bị cáo Kiên phản cung, không nhận tội. Kiên khai, anh ta chỉ là người bán vàng giúp còn hung thủ gây ra vụ án này là một người ngoại quốc, không rõ lai lịch. Nhận thấy không thể làm rõ được lời khai của bị cáo, HĐXX đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ lời khai của bị cáo Kiên.(Ảnh: Công an Nhân dân)

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, ông Vũ Đức Phi (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) là chủ một cửa hàng vàng ở phường Quang Trung, quận Hà Đông có đơn trình báo cơ quan Công an về việc bị trộm cắp số tài sản gồm 400 cây vàng ta là đồ trang sức, dây chuyền, nhẫn, khuyên tai, vòng lắc, 80 cây vàng tây và 1 tỷ đồng tiền mặt. Tổng trị giá tài sản bị trộm là 14 tỷ đồng. Trong ảnh(Ảnh: Kênh 14)

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, do vay nợ tín dụng của nhiều ngân hàng nên Kiên nảy sinh ý định trộm cắp trả nợ và chi tiêu cá nhân. Thực hiện tội phạm, Kiên nhắm vào cửa hàng vàng bạc của ông Phi để tìm hiểu quy luật vận chuyển tiền, vàng. (Ảnh: Công lý)

3h ngày 7/1/2016, Kiên đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác da đen, quần kaki đen, khoác balo, mang xà cầy điều khiển chiếc xe Mitsubishi Triton đến gần hiện trường. Sau đó anh ta quàng khăn che kín mặt, lén lút tiếp cận cửa trước ghế lái của xe ôtô Kia CD5. Khoảng 6h45 phút, hai nhân viên của ông Phi khiêng một hòm tôn, bên trong hòm có khoảng 400 cây vàng ta, 80 cây vàng tây và 1 tỷ đồng tiền mặt từ phòng ngủ của gia đình đặt vào trong cốp sau chiếc xe ô tô KiA CD5 đang đỗ trên vỉa hè trước cửa nhà. Khoảng 5 phút sau, ông Phi đi từ trong nhà đi ra thì phát hiện xe ô tô cùng chiếc hòm đựng tài sản đã bị mất.(Ảnh: Tuổi Trẻ)

Quá trình trích xuất camera an ninh từ gia đình chủ tiệm vàng, cơ quan Công an phát hiện, thanh niên đã lái chiếc xe chở vàng, tiền của ông Vũ Đức Phi cao khoảng 1m65, người gầy. Người này đeo khẩu trang, đội mũ phớt màu đen nên không nhìn rõ mặt. Mọi thao tác của tên trộm này rất nhanh gọn, chuyên nghiệp. Quá trình tiếp cận, mở cửa xe và lái xe đi chỉ diễn ra trong khoảng thời gian chưa đầy 1 phút. Trong ảnh, tang vật công an thu giữ tại nhà đối tượng Kiên (Ảnh: Kênh 14)

Từ những thông tin ít ỏi này, cơ quan điều tra đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt thủ phạm. Sau hơn 4 tháng lần theo từng dấu vết và manh mối nghi phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an bắt được đối tượng gây ra vụ trộm là Vũ Duy Kiên (SN 1978, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông). Tại cơ quan điều tra Kiên khai nhận, để thực hiện hành vi trộm cắp, đối tượng đã bỏ thời gian gần 1 năm để quan sát, thăm dò sinh hoạt của chủ tiệm vàng Phi Đoan. Trong ảnh, Công an TP Hà Nội thông tin với báo chí về vụ việc. (Ảnh: Infonet)

Ngày 15/5/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Kiên, thu giữ được chiếc xe Mazda CX5 màu xám mà Kiên vừa mua, thu giữ 10.000 USD và 4,5 tỷ đồng, cùng một số tang vật liên quan... Theo một cán bộ điều tra, thời điểm bị bắt, Kiên đang làm nhân viên hợp đồng của một Công ty cổ phần ghi hình và truyền thông. Ở địa phương, đối tượng được đánh giá là hòa đồng, chưa từng có tiền án, tiền sự. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

