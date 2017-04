Từ thông tin do Công an tỉnh Lào Cai cung cấp, Công an Trung Quốc phát hiện vị trí các đối tượng có lệnh truy nã của Công an Việt Nam. Trong quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng Trung Quốc gặp phải sự chống đối quyết liệt của nhóm đối tượng nên đã nổ súng tiêu diệt một tên...

Thượng tá Lê Minh Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai cho biết thông tin này vào chiều 7-4. Các đối tượng bị truy nã gồm Thào Seo Chúng (24 tuổi, trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng) và Cư Hòa Vềnh (22 tuổi, trú tại Đắk Lắk). Trong số này, Thào Seo Chúng là kẻ cùng lúc bị 3 đơn vị gồm Công an tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Điện Biên ra quyết định truy nã về hành vi mua bán người và mua bán trẻ em. Đối tượng này cũng là kẻ chống trả quyết liệt nhất và đã bị các lực lượng chức năng của Trung Quốc tiêu diệt. Khoảng tháng 4-2016, với mục đích lừa bán người sang Trung Quốc lấy tiền tiêu xài, Sùng Seo Vảng (21 tuổi, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai) chủ động làm quen với nạn nhân Giàng Thị D (20 tuổi, trú tại huyện Bắc Hà) sau đó kết hôn với D. Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ một đối tượng Cuối tháng 9-2016, Sùng Seo Vảng gặp Thào Seo Chúng và Cư Seo Quang, sau đó quyết định về bán vợ sang Trung Quốc với giá 15.000 nhân dân tệ. Toàn bộ số tiền này, các đối tượng sử dụng để tiêu xài cá nhân…Sau khi gây án, Thào Seo Chúng bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 9-3, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định truy nã Thào Seo Chúng về tội mua bán người. Trong quá trình thu thập tài liệu về đối tượng này, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai có thông tinThào Seo Chúng sang Trung Quốc. Đối tượng này gia nhập một băng nhóm người Việt Nam, đều có lệnh truy nã thuê một căn nhà ở Hà Khẩu sinh sống. Ngoài Thào Seo Chúng, trong nhóm này còn có Giàng Seo Cháng (21 tuổi, trú tại xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà); Cư Hòa Vềnh và một số đối tượng khác… Trong thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, các tên vẫn câu kết với các đối tượng ở trong nước, hình thành các đường dây mua bán người xuyên quốc gia. Bọn chúng mua lại các nạn nhân bị lừa bán, rồi chuyển sâu vào trong nội địa Trung Quốc bán làm gái mại dâm hoặc làm vợ. Quá trình dày công theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã có được địa điểm các đối tượng lẩn trốn trên nước bạn… Một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai được cử sang Trung Quốc, phối hợp với Công an nước bạn bắt giữ đối tượng. Dẫn giải 2 đối tượng Thượng tá Lê Minh Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: Do nhiều yếu tố khách quan nên vào cuối tháng 3-2017, việc bắt giữ đã không thành công. Song lực lượng Công an hai nước đã xác định các đối tượng sử dụng vũ khí nóng, cực kỳ manh động và liều lĩnh. Cuối tháng 3-2017, lực lượng chức năng của Trung Quốc đã phát hiện các đối tượng và tổ chức vây bắt. Quá trình bắt giữ, do các đối tượng dùng súng chống trả quyết liệt, Cảnh sát Trung Quốc đã tiêu diện Thào Seo Chúng, bắt giữ Cư Hòa Vềnh, riêng đối tượng Giàng Seo Cháng đã bỏ trốn. Nhận định đối tượng bị truy đuổi ráo riết ở Trung Quốc sẽ về Việt Nam, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức lực lượng đón lõng và bắt giữ Giàng Seo Cháng, ngay khi đối tượng đặt chân về Việt Nam. Liên quan đến vụ án trên ngày 4-4, Công an Trung Quốc đã bàn giao cho lực lượng chức năng của Việt Nam các đối tượng và một thi thể tại cửa khẩu Bản Vược, huyện Bát Xát, Lào Cai. Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tập trung lực lượng, đấu tranh với các đối tượng làm rõ hành vi có liên quan. Xuân Mai