Trốn tại lán trại ở địa phương, Vy May Khăm bị công an bao vây. Y liều mạng dùng mìn để thoát thân nhưng bị công an vô hiệu hóa phải tra tay vào còng.

Đối tượng và tang vật tại CQĐT Ngày 24/4, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa mới bắt giữ một đối tượng về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, gần một tháng lập chuyên án và theo dõi, đến trưa ngày 22/4, nguồn tin từ trinh sát báo về, đối tượng Vy May Khăm (38 tuổi, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) đang ở trong một lán trại tại bìa rừng thuộc bản Xiêng Thu (xã Chiêu Lưu). Ngay lập tức, ban chuyên án lập tức triển khai lực lượng bao vây. Khi bị Công an khống chế, đối tương Vy May Khăm cầm mìn tự chế, tháo chốt nhằm chống trả để thoát thân. Tuy nhiên, hành động của y bị công an vô hiệu hóa. Tại hiện trường, Công an thu giữ tang vật gồm: 2 gói heroin và ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng tự chế, 3 quả mìn tự chế, nhiều viên đạn AK và đạn K54, hơn 20 kíp nổ, dây cháy chậm... Được biết, Khăm là đối tượng thường xuyên mua ma túy ở biên giới Việt – Lào. Ngoài ra, đối tượng còn có một tiền án về ma túy, luôn thủ sẵn vũ khí nóng, sẵn sàng liều mạng khi bị phát hiện. Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án. Cảnh Huệ