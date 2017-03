Nhiếp ảnh gia người Uruguay thế hệ 8X Christian Rodriguez đã mang lại những bức ảnh độc đáo sau 3 năm đeo đuổi chụp ảnh về hậu trường luyện tập và cuộc sống vất vả của nghệ sĩ xiếc Việt.

Trong các bức ảnh được chụp, các nghệ sĩ xiếc Việt được ghi lại những cảnh luyện tập vất vả, mồ hôi túa đầy mặt, đầy ngực hoặc cắn răng ngồi ngâm chân bị đau sau khi tập. Thậm chí nhiều bức hình còn cho thấy cuộc sống thiếu thốn của các nghệ sĩ, khác hẳn ánh hào quang trên sân khấu mà họ thường diễn hàng đêm... Tất cả đều rất chân thực và đầy xúc cảm như vừa bước ra từ cuộc sống chân thực của các nghệ sĩ xiếc Việt.

Theo nhiếp ảnh gia Christian Rodriguez, do bị tác động bởi dự án cùng tên của nhiếp ảnh gia Mary Ellen Mark, anh đã nảy ra ý tưởng thực hiện về bộ ảnh chủ đề Xiếc, chụp về thế hệ tiếp nối của các nghệ sĩ xiếc Việt, bao gồm cả con trai và con gái họ.

Được biết để thực hiện bộ ảnh trên, nhiếp ảnh gia Christian Rodriguez từng liên tục sang Việt Nam trong 3 năm: 3 tuần (năm 2009), 2 tháng (năm 2011), 3 tháng (năm 2012), trong đó sống chủ yếu tại Hà Nội để chụp hình Liên đoàn xiếc Việt Nam. Ngoài ra, anh có đôi lần vào TP.HCM để chụp hình các nghệ sĩ xiếc tại đây.

“Chúng ta có thể tự xác định mình trong cuộc sống, như trong khung cảnh một rạp xiếc, tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu như sự đồng hành, đấu tranh, sự hi sinh hoặc tình yêu, khi những câu chuyện thông thường đã trở nên vĩnh cửu” nhiếp ảnh gia Christian Rodriguez nói.

Theo Christian Rodriguez, các nghệ sĩ xiếc dù ở Hà Nội hay Sài Gòn đều sống trong điều kiện khá khó khăn với nhà ở xập xệ và mức lương chỉ khoảng 100 USD/tháng và được nhận thêm 4 USD cho mỗi tiết mục biểu diễn. Do lương thấp nên nhiều nghệ sĩ đã đi biểu diễn riêng tại các event ở quán bar, quán karaoke, các dịp lễ hoặc khách sạn…

Dưới đây là loạt ảnh về các nghệ sĩ xiếc Việt Nam đã được chính tác giả cho phép sử dụng:

Christian Rodriguez cho biết thêm, “Tôi không chỉ muốn tái hiện những nỗ lực và cống hiến của các nghệ sĩ xiếc Việt, mà còn miêu tả cuộc sống thực của họ. Lột tả ước mơ của các cô gái khi lên thành phố để thực hiện ước mơ của mình, quá trình nuôi dạy, chăm sóc con trai của một nữ nghệ sĩ là mẹ đơn thân, cũng như tâm tư tình cảm và những vấn đề của họ...”

Sau khi được đưa lên mạng xã hội, bộ ảnh đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của nhiều bạn trẻ Việt cũng như sự biết ơn và trân trọng của các nhân vật-nghệ sĩ xiếc. Không ít người xem đã xúc động chia sẻ những tấm hình trên và xót thương cho cuộc sống của các nghệ sĩ xiếc quá vất vả: “Đúng là các nghệ sĩ Xiếc Việt Nam, sau ánh hào quan sân khấu, nỗ lực cống hiến cho khán giả sự hồi hộp, thích thú...là cuộc sống đời thường ở khu tập thể gia đình. Quá tội nghiệp”.

Bạn đọc Lê Anh Tuấn trăn trở: “Lao động vô cùng khổ cực và nguy hiểm trong khi chế độ đãi ngộ quá bèo bọt nên nhiều người phải bỏ nghề hoặc làm thêm để kiếm sống! Khán giả thì quá ít ỏi không biết xiếc Việt đi về đâu?”.

Nhiếp ảnh gia người Uruguay Christian Rodriguez sinh năm 1980. Những tác phẩm của anh thường tập trung vào các vấn đề giới tính và thân phận con người. Anh từng đảm nhiệm nhiều nghề như: quay phim cho VTV (Uruguay, 2004-2005), làm báo El Observador (Uruguay, 2006-2008), và cộng tác với nhiều hãng truyền thông danh tiếng như France Presse, AP, EFE, Reuters… Tác phẩm ảnh của anh từng được in trên nhiều ấn phẩm truyền thông danh tiếng quốc tế như: The New York Times, The Guardian, The New Yorker, El Mundo, Yo Dona, Esquire, La Nacíon, El Páis, Página 12, ABC, El Observador, Lento.

Lucy Nguyễn

Ảnh: Christian Rodriguez.com