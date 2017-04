Hơn 3 tháng qua, cư dân sinh sống tại dự án chung cư Home City rất bức xúc trước tình trạng lối vào không rõ ràng, đơn vị quản lý chưa đáp ứng theo nhu cầu, cơ sở vật chất công cộng kém chất lượng...

Chính quyền địa phương đã cùng vào cuộc, tuy nhiên mọi vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm. Chủ đầu tư đã tiếp tục có cuộc gặp mặt, đối thoại cùng các “thượng đế” tại chung cư Home city.

Đại diện chủ đầu tư đối thoại cùng cư dân Home city

Tối 5/4, tại tiền sảnh chính chung cư Home City (địa chỉ tại 177 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội) đã diễn ra buổi đối thoại giữa chủ đầu tư và cư dân về hoạt động của tòa nhà. Tại buổi đối thoại các cư dân đã đưa ra rất nhiều câu hỏi chất vấn về việc chủ đầu tư chặn lối 177 phố Trung Kính và đang buộc cư dân phải đi bằng lối đường vòng qua phố Nguyễn Chánh. Con đường này không theo quy hoạch của dự án, các quy định về an toàn giao thông chưa được đảm bảo dẫn đến hàng chục tai nạn giao thông đã xẩy ra tại đây chỉ sau hơn 3 tháng sinh hoạt…

Trả lời cư dân, đại diện chủ đầu tư thừa nhận đã có lỗi khi toàn bộ quá trình giao dịch mua bán đều diễn qua thông qua địa chỉ 177 phố Trung Kính và chưa xây vách tường ngăn thể hiện việc cư dân không được đi lối này. Cụ thể, dự án là 2 phần công trình, gồm: Khu nhà ở cao tầng kết hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và trường tiểu học.Theo đó, UBND TP Hà Nội và Sở Quy hoạch kiến trúc đã quy định phần công trình dự án trường tiểu học sẽ đi theo đường Trung Kính (177 Trung Kính) và công trình khu nhà ở cao tầng sẽ đi theo đường quy hoạch 21m. Con đường quy hoạch 21m thuộc dự án khác do thành phố làm chủ đầu tư, vì lý do khách quan nên chưa được triển khai. Để bàn giao công trình khu nhà ở cao tầng cho cư dân, chủ đầu tư đã tự bỏ kinh phí làm 1 phần tuyến đường 21m dẫn ra phố Nguyễn Chánh…Tuy nhiên, chủ đầu tư thừa nhận việc tự làm đường này chưa đảm bảo quy mô cũng như an toàn cho người dân đi lại dẫn đến ghi nhận được những tai nạn đáng tiếc…

Cư dân Home city tại buổi đối thoại

Trước câu hỏi có đồng ý cho cư dân Home city được tạm thời đi theo lối 177 phố Trung Kính, đại diện chủ đầu tư tiếp tục khẳng định: Chúng tôi không đủ khả năng, thẩm quyền để người dân đi theo lối 177 phố Trung Kính, việc này phải chờ kết luận của chính quyền. Thất vọng sau câu trả lời, hàng chục cư dân bức xúc cho rằng, chủ đầu tư đã không đủ thẩm quyền thì không thể cấm người dân tạm đi theo lối 177 phố Trung Kính trong thời điểm chờ thực hiện việc thi công xây dựng trường tiểu học.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Việt Hà – Phó Chủ tịch quận Cầu Giấy cho biết, qua nắm bắt thông tin có mâu thuẫn trong lợi ích, UBND quận Cầu Giấy đã làm việc và yêu cầu CĐT chung cư Home city khi chưa thực hiện xây dựng dự án trường tiểu học, ít nhất phải tạo điều kiện cho cư dân tại đây di chuyển qua lối 177 phố Trung Kính bằng phương tiện xe máy.

