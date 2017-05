Doanh thu sụt giảm mạnh so với cùng kỳ nhưng việc thanh lý tài sản đã giúp cho HAGL thoát lỗ dù ghi nhận mức lãi rất khiêm tốn.

Mới đây, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I. Báo cáo cho thất hoạt động kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn khi doanh số sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần giảm đến 58% so với cùng kỳ, đạt mức 824 tỷ đồng do kỳ này, HAGL chỉ còn ghi nhận doanh thu bán bò 196 tỷ đồng so với con số 1.233 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, mảng mủ cao su vốn đang được đầu tư 9.303 tỷ đồng, chiếm 1/2 chi phí xây dựng cơ bản của HAGL. vẫn chưa thể thu hoạch. Trong quý I, HAGL ghi nhận được 57 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động này.

Doanh thu bán bò của HAGL sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: HAGL

Trong kỳ, chi phí tài chính có giảm gần 17% xuống còn 253 tỷ đồng nhưng HAG vẫn chịu mức lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 32 tỷ đồng so với con số lãi 106 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khoản thanh lý tài sản 43 tỷ đồng đã giúp HAG thoát lỗ trong quý I và ghi nhận mức lãi ròng công ty mẹ đạt gần 6 tỷ đồng.

Tài sản của HAGL đến hết quý I đã giảm gần 2.000 tỷ đồng so với đầu năm xuống còn 50.080 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ vay ngắn và dài hạn trong quý I cũng đã giảm bớt 857 tỷ đồng xuống còn 25.785 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3, chi phí lãi vay phải trả của HAGL giảm gần 220 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016 xuống mức 502 tỷ đồng. Lãi vay phải trả khác thì tăng thêm gần 40 tỷ lên mức 280 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của HAGL từ năm 2012 đến nay. Đồ họa: Lee Nguyễn.

Dù đã được giãn nhiều khoản nợ trái phiếu cuối năm 2016, HAGL vẫn chưa hết áp lực với bài toán dòng tiền. Quý I, dòng tiền thuần trong kỳ giảm 582 tỷ đồng so với đầu năm, chỉ còn 209 tỷ đồng vào cuối kỳ.

Dòng tiền kinh doanh yếu khiến đại gia này nhiều khả năng phải tiếp tục thanh lý tài sản để trả nợ và lãi vay đến hạn. Sau khi nhận khoản tạm ứng 1.937 tỷ đồng từ khách hàng để mua dự án thủy điện, HAGL tiếp tục bán tiếp mảng mía đường.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý I, con số 1.129 tỷ đồng phát sinh trong khoản tài sản ngắn hạn khác là từ việc chuyển nhượng CTCP Mía đường Hoàng Anh Gia Lai và Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu (nhóm công ty mía đường) cho bên thứ ba.

Trong khi đó, thông tin mới công bố của hai đơn vị trong hệ thống của Thành Thành Công là Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đã quyết định chi 1.330 tỷ đồng để sở hữu 100% Công ty mía đường của HAGL.

Bình Nguyên