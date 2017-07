Trong khi đó, bộ phim được đầu tư kỹ xảo tối tân lại rớt hạng không phanh.

Tuần vừa qua, tác phẩm chiến tranh bi tráng Dunkirk của đạo diễn tài năng Christopher Nolan đã xuất sắc dẫn đầu doanh thu Bắc Mỹ tuần thứ 2 liên tiếp. Bộ phim hoạt hình mới nhất của hãng Sony The Emoji Movie dù vừa ra mắt những cũng ngậm ngùi đứng thứ hai.

Dunkirk vẫn hiên ngang càn quét các rạp chiếu trên toàn cầu

So với tuần đầu tiên ra mắt, Dunkirk chỉ kém hơn 44% doanh thu, tuy vậy bộ phim đã chính thức vượt qua mốc 100 triệu USD tại thị trường Hollywood khó tính với 102.8 triệu USD (2262 tỷ đồng). Cùng với 131,3 triệu USD (2890 tỷ đồng) doanh thu trên 62 thị trường nước ngoài, Dunkirk đã đem về doanh thu toàn cầu lên tới 234,1 triệu USD (5151 tỷ đồng) chỉ sau hai tuần công chiếu.

Christopher Nolan là một trong số hiếm hoi đạo diễn có nhiều fan nhất thế giới

Dunkirk cũng có doanh thu đặc biệt cao tại những thị trường như Anh Quốc, nơi bộ phim được chào đón nhiệt liệt. Riêng thị trường này đã kiếm về cho nhà sản xuất 35,4 triệu USD (780 tỷ đồng), vượt xa bộ phim chiến tranh gần đây nhất là American Sniper và cả bộ phim trước đó của Nolan - Interstella. Lực lượng fan hâm mộ hùng hậu của Chris Nolan tại Hàn Quốc cũng đã đem về doanh thu 16,7 triệu USD (368 tỷ đồng) cho Dunkirk tại nước này.

The Emoji Movie có kinh phí sản xuất chỉ 50 triệu USD

Dù không được các nhà phê bình yêu mến, The Emoji Movie cũng đã bán được 25,7 triệu USD (566 tỷ đồng) tiền vé trong tuần vừa qua sau khi ra mắt. Và đại diện hãng sản xuất cũng vẫn cực kỳ lạc quan với bộ phim của mình, vì nhân vật trong bộ phim đều là những biểu tượng cảm xúc quen thuộc với hàng tỷ người qua chiếc điện thoại di động của họ.

Biểu tượng cảm xúc quen thuộc trên thế giới ảo hứa hẹn sẽ gây nhiều thú vị

Bên cạnh đó, với kinh phí sản xuất vỏn vẹn 50 triệu USD (1100 tỷ đồng), dường như nhà sản xuất cũng chẳng mong mỏi gì nhiều hơn. Có vẻ như với tâm lý "mèo bé bắt chuột con", ekip của The Emoji Movie sẽ dễ dàng đạt được mức doanh thu mong muốn của mình.

Mỹ nhân Charlize Theron được khen là đánh tay đôi quá đỉnh trong phim mới

Cùng nhận đánh giá hạng B trên trang CinemaScore, tác phẩm hành động Atomic Blonde với sự tham gia của ngôi sao đoạt giải Oscar Charlize Theron đã về vị trí thứ tư trong tuần qua, ngay sau bộ phim hài bị gắn mác 18+ Girls trip. Nếu như Girls trip vẫn giữ phong độ khá ổn định với tổng doanh thu quốc nội là 65,5 triệu USD (1442 tỷ đồng), thì Atomic Blonde chỉ mới thu về được 18,6 triệu USD (410 tỷ đồng) sau tuần đầu tiên.

Spider-Man: Homecoming vẫn trụ hạng ổn định

Ngoài những bộ phim "mới ra lò" tuần vừa qua, một số bộ phim vẫn trụ hạng khá vững vàng. Điển hình như Spider-Man: Homecoming đã cán mốc 633,8 triệu USD (gần 14 nghìn tỷ đồng) toàn cầu, hay Despicable me 3 chính thức thu về 800 triệu USD (17.600 tỷ đồng).

Binh đoàn Minion đã hân hoan khi đạt mốc 800 triệu USD

Tuần vừa rồi cũng chứng kiến thất bại thảm hại của siêu phẩm Valerian and the city of a thousand planets, với sự tham gia diễn xuất của cựu thiên thần Victoria's Secret Cara Delevigne và ca sĩ Rihanna. Dù được đầu tư công phu với hơn 2000 cảnh kỹ xảo kỳ công, nội dung của phim vẫn bị nhận cơn mưa lời chê từ cả khán giả lẫn giới phê bình. Cụ thể, mới chỉ tuần thứ 2 công chiếu, phim đã sụt giảm tới 60% doanh thu, thu về tổng công 30,6 triệu USD (674 tỷ đồng) trên toàn Bắc Mỹ.

Kỹ xảo hoành tráng cũng không cứu được Valerian and the city of a thousand planets

Trailer The Emoji Movie

Bảng xếp hạng doanh thu Bắc Mỹ cuối tuần:

1. Dunkirk - 28,1 triệu USD (620 tỷ đồng)

2. The Emoji Movie - 25,7 triệu USD (566 tỷ đồng)

3. Girls trip - 20,1 triệu USD (443 tỷ đồng)

4. Atomic Blonde - 18,6 triệu USD (410 tỷ đồng)

5. Spider-Man: Homecoming - 13,5 triệu USD (300 tỷ đồng)

6. War for the Planet of the apes - 10,4 triệu USD (230 tỷ đồng)

7. Despicable me 3 - 7,7 triệu USD (170 tỷ đồng)

8. Valerian and the City of a thousand planets - 6,8 triệu USD (150 tỷ đồng)

9. Baby Driver - 4,1 triệu USD (91 tỷ đồng)

10. Wonder Woman - 3,5 triệu USD (78 tỷ đồng)