Nữ anh hùng Wonder Woman cũng đã đến lúc nói lời chào tạm biệt với fan hâm mộ.

Tuần vừa qua, Bắc Mỹ đón chào hai bộ phim ở hai thể loại trái ngược nhau. Nếu như Cuộc di tản Dunkirk là một bộ phim chiến tranh đầy bi tráng, thì Girls trip lại là bộ phim hài bị gắn mác R của nữ diễn viên da màu Queen Latifah.

Với tên tuổi của Christopher Nolan, Dunkirk dễ dàng thu về 19,8 triệu USD (437 tỷ đồng) từ 3720 cụm rạp ở Bắc Mỹ. Con số này đã đưa Dunkirk trở thành bộ phim về Thế chiến II có doanh thu mở màn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Phim cũng đang nhận rất nhiều lời khen và đánh giá tích cực từ các nhà phê bình trên thế giới.

Dunkirk trở thành phim về chiến tranh có doanh thu mở màn ấn tượng

Tuy vậy, so với những bộ phim trước đây của Nolan, Dunkirk lại có phần yếu thế, lí do có lẽ đến từ thể loại chiến tranh, vốn là thể loại "khó nhằn". Trong gia tài phim của Nolan, bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất là The Dark Knight Rises (2012) với 160,9 triệu USD (tương đương 3500 tỷ đồng), tiếp đó là The Dark Knight với 158,4 triệu USD (3485 tỷ đồng).

The Dark Knight Rises từng có doanh thu mở màn cao nhất trong số phim của Chris Nolan

Là bộ phim có thời lượng ngắn nhất trong số các phim Chris Nolan từng làm, Dunkirk lại được đầu tư khá mạnh tay, đặc biệt vào khâu kỹ xảo. Dù không đạt mức doanh thu mở màn ấn tượng như các phim bom tấn trước đó của Nolan, Dunkirk vẫn được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện cho dòng phim chiến tranh. Tuy vậy, mức doanh thu ở nước ngoài của phim cũng mới chỉ đạt 8,6 triệu USD (gần 200 tỷ đồng).

Girls trip ung dung dẫn thứ hai dù có nội dung nhạy cảm và bị gắn mác 18+

Bám theo sau Dunkirk trong tuần này là Girls trip, một bộ phim hài kể về nhóm bạn nữ quyết định rủ nhau đi một chuyến du hý cuối tuần với nhiều trò "nghịch dại". Phim có nhiều chi tiết khá nhạy cảm vì bị gắn mác "R" (tương đương 18+), tuy nhiên vẫn khá ăn khách bởi thể loại phim hài vẫn khá thu hút khán giả. Nhà sản xuất của phim chắc cũng đã có thể mỉm cười khi phim thu về 28,1 triệu USD (620 tỷ đồng) trong dịp cuối tuần ra mắt.

Valerian và Thành phố ngàn hành tinh được quảng cáo là bom tấn nhưng cuối cùng lại thành bom xịt

Gây ngạc nhiên trong tuần này là màn ra mắt cực kỳ thê thảm của bom tấn Valerian và Thành phố Ngàn hành tinh. Bộ phim có sự tham gia của những cái tên khá đình đám như cựu thiên thần Victoria's Secret Cara Delevigne hay Rihanna và được đầu tư tới 180 triệu USD. Tuy nhiên khi ra mắt, phim đã chỉ thu về được 6,5 triệu USD (143 tỷ đồng) tại Bắc Mỹ trong ngày đầu ra mắt và khoảng 17 triệu USD (375 tỷ đồng) tại thị trường nước ngoài.

Khỉ Caesar vẫn an toàn ở vị trí thứ 3

Dù vừa mới ra mắt, Valerian và Thành phố Ngàn hành tinh dường như sẽ chẳng có cơ hội nào để chiếm được vị trí của những phim đã ra mắt trước đó như Spider-man: Homecoming hay Đại chiến hành tinh khỉ. Kẻ trộm mặt trăng 3 với đối tượng được nhắm tới là trẻ em, cũng đang ung dung thu tiền vé, cụ thể là tuần vừa qua, binh đoàn Minion đã chính thức cán mốc 200 triệu USD doanh thu (trên 4400 tỷ đồng).

Wonder Woman vẫn chưa bị đẩy ra khỏi bảng xếp hạng, thậm chí đã lên ngôi phim ăn khách nhất mùa hè

Vẫn bám trụ ở cuối bảng, Wonder Woman đã chính thức vượt mặt Guardians of the Galaxy để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mùa hè và doanh thu cao thứ 2 trong năm nay, tính tới thời điểm này, chỉ đứng sau Beauty and the Beast. Wonder Woman đã chạm mức doanh thu 389 triệu USD (8560 tỷ đồng) ở thị trường quốc nội, như vậy, tổng doanh thu toàn cầu của phim đã lên đến con số 771 triệu USD (gần 17 nghìn tỷ đồng).

Bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần Bắc Mỹ (đến ngày 23/7):

1. Dunkirk - 54 triệu USD (1190 tỷ đồng)

2. Girls trip - 26,5 triệu USD (583 tỷ đồng)

3. War for the Planet of the Apes - 23 triệu USD (507 tỷ đồng)

4. Spider-man: Homecoming - 21,5 triệu USD (475 tỷ đồng)

5. Valerian và Thành phố ngàn hành tinh - 16 triệu USD (353 tỷ đồng)

6. Kẻ trộm mặt trăng 3 - 12,2 triệu USD (270 tỷ đồng)

7. Baby Driver - 5,8 triệu USD (129 tỷ đồng)

8. The Big Sick - 4,7 triệu USD (104 tỷ đồng)

9. Wonder Woman - 4,6 triệu USD (102 tỷ đồng)

10. Wish Upon - 2,6 triệu USD (58 tỷ đồng)

Trailer Valerian và Thành phố ngàn hành tinh