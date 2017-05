Kết thúc tháng 4, ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước đạt 317.500 tỉ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước.

Đây là con số do Tổng cục Thống kê công bố. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1,26 triệu tỉ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 955.800 tỉ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó bao gồm nhóm ngành hàng lương thực, thực phẩm dẫn đầu khi tăng 10,5% và kế tiếp là hàng may mặc tăng 8,6%, phương tiện đi lại tăng 8,3%... Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 4 tháng đầu năm ước đạt 153.400 tỉ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 10.300 tỉ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

M.Phương