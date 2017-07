Nhà đồng sáng lập Foursquare, Dennis Crowley coi cuộc sống luôn là một "cuộc chơi" và khuyên mọi người đừng chỉ chạy theo tiền bạc.

Dennis Crowley - nhà đồng sáng lập dịch vụ xã hội Foursquare nổi tiếng với việc từ một người ham chơi trở thành doanh nhân thành đạt, gây dựng lên công ty trị giá 600 triệu USD (số liệu năm 2012). Doanh nhân trẻ này đã có chia sẻ thú vị về sự nghiệp cũng như quan niệm về tiền bạc.

Cuộc sống luôn là một "cuộc chơi"

Đối với doanh nhân trẻ Dennis Crowley, cuộc sống luôn là một "cuộc chơi". Chính suy nghĩ đó đã giúp anh xây dựng thành công một công ty trị giá 600 triệu USD.

Dennis Crowley đã bán công ty khởi nghiệp đầu tiên cho Google. Công ty thứ hai của anh là Foursquare có gần 100 nhân viên, 16 triệu người sử dụng và đang dần dần hướng tới giá trị 1 tỷ USD.

Lớn lên trong một gia đình đầm ấm và luôn vui vẻ. Anh Crowley chia sẻ rằng, gia đình anh hay thực hiện những cuộc thi như xem mỗi người có thể bắt tay được bao nhiêu người trong suốt lễ cầu nguyện Peace Be With You ở nhà thờ. Không lâu sau, Crowley đã biến những cuộc chơi mang tính xã hội như vậy trở thành một mạng xã hội.

Về sau, Crowley nhận thấy công nghệ có thể khiến cho các điều kiện xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Anh viết nhật ký trực tuyến như một chàng thanh niên mới lớn. Blog này có tên Teendrama.

Anh Crowley là một trong những sinh viên đầu tiên kết nối một phòng ký túc xá với mạng cục bộ Ethernet. Chàng trai trẻ này đã thiết lập một hệ thống có tên "Getting Hammered Cam" để truyền video trực tiếp đến một máy chủ dành cho hội thảo video tại ĐH Cornell. Tại đó, anh và bạn bè ghi lại và lưu giữ kỷ niệm của những buổi tụ tập tiệc tùng.

Bên cạnh việc thích tổ chức và tham gia tiệc tùng, Crowley còn có nhiều phẩm chất để trở thành một doanh nhân thành đạt. Anh luôn sẵn sàng làm việc và có khiếu hài hước.

Khi gần tốt nghiệp đại học, Crowley đã tạo nên một trang web cá nhân có tên Dodgeball.com. Sau khi tốt nghiệp, Crowley chuyển đến Manhattan, New York để làm việc cho Ken Allard với vai trò là một cộng sự nghiên cứu tại Jupiter Communications. Về sau, Dodgeball được Google mua lại.

Sau khi bán công ty đầu tiên cho Google, Crowley đến làm việc cho một công ty có tên Area/Code. Về sau, anh và một số người bạn đã sáng lập Foursquare và từng bước đạt được thành công như ngày nay.

"Đừng chỉ chạy theo tiền bạc"

Nhà đồng sáng lập Foursquare Dennis Crowley cùng với những người bạn gây dựng nên công ty trị giá hàng trăm triệu USD và đạt được những thành tựu đáng nể khi còn khá trẻ. Theo doanh nhân trẻ tuổi này, nếu bạn muốn gây dựng công ty bằng một điều kì diệu thì đừng chỉ dựa vào những sản phẩm hay dịch vụ của mình với suy nghĩ thật đơn giản rằng nó sẽ giúp bạn kiếm thật nhiều tiền. Chìa khóa thành công nằm ở việc bắt đầu với thứ mà mọi người không thể thiếu. Tiền bạc chỉ nên ưu tiên sau điều này.

“Thật vậy, chúng tôi đã gây dựng Foursquare cho chính mình và cho nhóm bạn 10 người của chúng tôi. Điều này chứng tỏ rằng khi bạn tạo ra thứ gì đó mà 10 trong số những người bạn của bạn thích chúng thì bạn bè của họ cũng sẽ thích chúng giống như họ. Nó đồng nghĩa với việc bạn có được hàng triệu người sử dụng sản phẩm của mình”, Dennis Crowley chia sẻ.

Đối với Dennis Crowley, tiền bạc không phải là mục tiêu duy nhất trong cuộc sống. Cuộc sống sẽ trở nên buồn tẻ nếu không có bạn bè.

"Mọi người thường làm gì sau giờ làm việc? Liệu mọi người có về nhà ngay hay không? Tôi cảm thấy rất lãng phí thời gian nếu như không có khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè", anh Crowley cho biết.