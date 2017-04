Trung Quốc đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với thương gia Quách Văn Quý, từ đây cũng hé lộ hàng loạt quan chức hám tiền có dính líu.

Ngày 19/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận thông tin chính phủ nước này yêu cầu Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ đối với thương gia Quách Văn Quý hiện đang lẩn trốn ở nước ngoài.

Quách Văn Quý

Quách Văn Quý sinh năm 1967, quê ở Sơn Đông, là người kiểm soát thực tế của Công ty đầu tư Bàn Cổ Bắc Kinh. Quý từng được xếp thứ 74 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2014 với tổng tài sản 15,5 tỷ NDT. Quý bỏ trốn ra nước ngoài từ năm 2014.

Quý bị tình nghi lừa đảo vay 3,2 tỷ NDT từ chi nhánh Làng Á vận của Ngân hàng Nông nghiệp, sau đó sử dụng 70 triệu để mua một biệt thự ở Hong Kong và chuyển 600 triệu qua ngân hàng đen sang Hong Kong.

Sau khi Quý bỏ trốn, ông ta và đồng bọn bị nghi phạm nhiều tội, trong đó có lạm dụng tiền vốn, lừa đảo vay tiền ngân hàng, lừa mua ngoại tệ, rửa tiền, trốn thuế , bắt giữ người trái phép, xâm phạm quyền riêng tư.

Trụ sở Bàn Cổ Hội

Tờ Tân Kinh Báo ngày 19/4 cho biết, “Bàn Cổ Hội” do Quách Văn Quý cầm đầu là nơi tụ tập nhiều quan chức cao cấp và thương nhân, tạo thành “một mạng lưới lợi ích nhóm ít ai tưởng tượng nổi”, trong đó có những nhân vật lớn đã và đang bị điều tra như Mã Kiến (Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia), Trương Việt (Bí thư Chính pháp tỉnh ủy Hà Bắc), Hạng Tuấn Ba (Chủ tịch Ủy ban giám sát Bảo hiểm quốc gia).

Trong giới làm ăn Bắc Kinh, Quách Văn Quý có các biệt danh “Chiến thần”, “Cướp biển Caribe” bởi các mối quan hệ đặc biệt, “đánh đâu thắng đó”. Xuất thân nông dân song Quý đã trở thành “cá sấu” trong giới làm ăn, bởi y đã biết tạo ra cho mình một “mạng lưới lợi ích nhóm”.

Tân Kinh Báo điểm mặt chỉ tên 4 “quý nhân” của Quý. Năm 1992, khi mới 25 tuổi, Quý kết thân với bà chủ Hạ hơn 60 tuổi người Hong Kong. Được bà Hạ giúp vốn, một năm sau đó Quý và bà Hạ hợp tác thành lập công ty Dục Đạt ở Trịnh Châu, bước chân vào lĩnh vực kinh doanh địa ốc, lần lượt khai thác được nhiều hạng mục công trình lớn.

Nhờ đó, Quý trở thành “ông chủ lớn” trong con mắt nhiều người. Sau đó, toàn bộ công ty này thuộc về Quý. Sau này khi Quý lập ra “Bàn Cổ hội” tập hợp các quan chức và thương gia thành nhóm lợi ích, một số người đã nhận xét ông ta là người “nghĩa khí, nhưng là kẻ độc tài dễ trở mặt; là tín đồ Phật giáo nhưng luôn tìm cách xâm hại nhân viên nữ”.

Mã Kiến

Năm 2006, Quý làm quen với Mã Kiến. Từ 2008 đến 2014, Kiến nhiều lần giúp Quý và nhận của Quý hơn 60 triệu NDT. Năm 2011, Quý mua cho Kiến 2 ngôi nhà ở khu Thái Cổ Thành, Hong Kong, trị giá hơn 30 triệu đôla Hong Kong (HKD). Quý cũng mua cho Kiến đồ cổ, đồ công nghệ, bàn ghế, quần áo, rồi bỏ tiền thuê nhà cho con gái Kiến sang Mỹ du học, sắp xếp cho gia đình Kiến đi du ngoạn nước ngoài.

Sau khi bị bắt, Mã Kiến khai nhận, năm 2008, Quý xây dựng tòa nhà văn phòng ở quảng trường Kim Tuyền, Bắc Kinh. Do Quý tăng thêm diện tích do với thiết kế, bị Ủy ban quy hoạch thành phố xử phạt, bắt phải dỡ bỏ phần xây không phép, nguy cơ bị thiệt hại mấy trăm triệu tệ, Mã Kiến đã lấy danh nghĩa Bộ An ninh Quốc gia làm công văn gửi Ủy ban này, giúp Quý tránh được thiệt hại khoản tiền lớn.

Mã Kiến còn lợi dụng tài nguyên tư pháp của Bộ An ninh Quốc gia, lắp đặt các thiết bị nghe trộm các đối thủ cạnh tranh giúp cho Quý thắng thầu các công trình.

Năm 2010, Quý phản ánh với cơ quan an ninh việc một cựu lãnh đạo công ty là Khúc Long giữ một số tài sản lớn, nhưng không trả lại còn dùng số tài sản này đe dọa Quý. Mã Kiến lập tức cử người đến gặp Bí thư chính pháp Hà Bắc Trương Việt bàn bạc, rồi lấy danh nghĩa Bộ An ninh Quốc gia gửi công văn cho Sở Công an Hà Bắc nói Quý là người của ngành An ninh Quốc gia, yêu cầu bắt giam Khúc Long. Sau đó, Long bị Tòa án Thừa Đức kết án 15 năm tù.

Quý đã tìm cách hối lộ cho Kiến bằng những thủ đoạn tinh vi. Năm 2011, Mã Kiến và chị gái đầu tư 20 triệu NDT mua 10 căn hộ tổng diện tích 1.000m2 ở khu nhà Kim Tuyền. Đến năm 2013, Quý mua lại những căn hộ này với giá 40.000 NDT/m2, nhờ đó chỉ sau hơn 1 năm, Kiến và chị gái đã kiếm lời 22 triệu tệ. Từ 2010 đến 2013, lấy danh nghĩa “mừng tuổi cháu” dịp Tết, Quý đã hối lộ Kiến 3 triệu NDT.

Trương Việt

Quách Văn Quý cũng làm quen với Trương Việt, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Chính pháp Hà Bắc, vào năm 2006 trong dịp tìm Việt nhờ vả giúp xử lý vụ một nhân viên say rượu lái xe gây tai nạn. Do Quý ra tay chi rất hào phóng nên chiếm được tình cảm của Việt, hai người thường xuyên qua lại, giao du cùng nhau.

Có tin cho biết, khi Việt bị điều tra về vụ gì đó, Quý đã đánh tiếng có thể giúp móc nối quan hệ để giải quyết nên Việt rất tin và nghe theo. Quý còn tìm gái đẹp phục vụ cho Việt và dùng chuyện này để khống chế Việt, lợi dụng quyền lực của Việt trong hệ thống chính pháp để triệt hạ các đối thủ cạnh tranh. Hiện Trương Việt đang trong quá trình bị công tố vì tội nhận hối lộ .

Hạng Tuấn Ba

Năm 2010, giữa lúc gặp khó khăn về tiền vốn, Quách Văn Quý nhận được sự giúp đỡ của Hạng Tuấn Ba, khi đó đang là Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, được chi nhánh Làng Á vận cho vay 3,2 tỷ NDT. Quý đã chuyển trái phép 600 triệu NDT sang Hong Kong qua ngân hàng chui và dùng 70 triệu HKD để mua biệt thự sang trọng ở khu Nam Hong Kong.

Ngô Tuyết