Doanh nhân Barbara Corcoran là nhà đồng sáng lập tập đoàn Corcoran và được coi là nữ hoàng của ngành bất động sản Mỹ với những bí quyết kinh doanh táo bạo.

Nữ doanh nhân Barbara Corcoran là người sáng lập The Corcoran Group và Barbara Corcoran Inc. Bà khiến nhiều người ngưỡng mộ khi là một trong số ít phụ nữ gây dựng được sự nghiệp thành công và có tên trong sách những doanh nhân thành đạt nhất thế giới.

Nữ hoàng ngành bất động sản Mỹ

Barbara Corcoran. Ảnh: ABC.

Sinh năm 1949 tại bang New Jersey, Mỹ, doanh nhân Barbara Corcoran là một trong số ít phụ nữ trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc của một tập đoàn danh tiếng lớn. Trước khi trở thành nhà đồng sáng lập tập đoàn Corcoran, bà từng có tuổi thơ nghèo khó, cơ cực. Mẹ bà đã rất vất vả khi nuôi các con với thu nhập ít ỏi. Vì vậy, khi lớn lên, bà Corcoran từng làm hầu bàn để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Chính cuộc sống khó khăn đã nuôi dưỡng ý chí vươn lên mạnh mẽ của bà Corcoran.

Về sau, từ khoản đầu tư 1.000 USD, Barbara Corcoran đã từng bước gây dựng nên The Corcoran Group - doanh nghiệp bất động sản tại thành phố New York năm 1973 - thành một công ty ăn nên làm ra. Đến năm 2002, bà đã bán The Corcoran Group với giá 66 triệu USD. Đây quả là một thành tựu không phải ai cũng làm được, đặc biệt là một phụ nữ.

Không chỉ là nhà sáng lập The Corcoran Group, nữ doanh nhân Corcoran còn là người đồng sáng lập Barbara Corcoran Inc., là giám khảo của chương trình Shark Tank. Với những thành công lớn trong ngành bất động sản mà ít phụ nữ nào có thể làm được, bà được coi là "nữ hoàng" lĩnh vực này ở Mỹ.

Thành công bằng cách đầu tư vào sân sau của chính bạn

Ảnh: CNN.

Để trở thành nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản, Barbara Corcoran đã phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để chạm tay đến thành công. Bà đã chia sẻ những bí quyết thành công trong đó có việc đầu tư vào sân sau của chính mình.

“Tôi đã quan sát nhiều người thông minh hơn tôi rất nhiều nhưng lại mất đi số tiền bằng với số tiền tôi kiếm được. Bạn có biết họ đã quên mất điều gì không? Họ quên đầu tư vào sân sau của họ - thứ mà họ đều biết. Họ nghe ngóng được một thị trường mới đang là một hiện tượng và khi cố gắng thâm nhập nó, họ đã mất tất cả”, nữ doanh nhân Corcoran chia sẻ.

Bà Corcoran cho rằng nếu dấn thân vào những thị trường mới thì bạn sẽ dễ dàng gặp thất bại. Do vậy, hãy đừng quên đầu tư vào sân sau của bạn bởi nó là lợi thế mà bạn hiểu rõ nhất.

Nữ hoàng bất động sản Barbara Corcoran còn đưa ra lời khuyên: "Ai cũng muốn làm kinh doanh với người mình thích. Nếu ai đó thích bạn, họ sẽ muốn làm ăn với bạn".

Theo đó, để hợp tác kinh doanh với đối tác, bạn nên gây ấn tượng và tạo được mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè trong giới kinh doanh.

Giống như nhiều doanh nhân tự thân khởi nghiệp, nữ hoàng của ngành bất động sản Mỹ từng gặp một số lần thất bại. Nhưng những thất bại đó không làm bà bỏ cuộc. Bà cho rằng, khả năng phục hồi trở lại từ tổn thương, từ sự chối từ và thất vọng là điều kiện tiên quyết số 1 cho sự thành công của một người trong kinh doanh.

"Sự khác biệt giữa người chiến thắng thực sự là thời gian họ có cảm thấy tiếc nuối cho bản thân. Những người chiến thắng của tôi cảm thấy điều đó ... nhưng họ đã đứng dậy và nói "thử đánh tôi một lần nữa xem"", nữ doanh nhân Corcoran tâm sự về việc thất bại không làm bà lùi bước mà càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Nữ doanh nhân có cá tính mạnh mẽ

Ảnh: CNN.

Để trở thành nữ doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản vốn được xem là đặc thù của nam giới, bà Barbara Corcoran là một người mạnh mẽ, dám theo đuổi ước mơ, không ngại khó khăn và thất bại không làm bà chùn bước. Bà đã mạnh mẽ như nam giới để chứng tỏ phụ nữ không hề thua kém khi làm công việc tưởng chừng chỉ có đàn ông mới làm được.

“Tôi không nghĩ rằng đó là vấn đề khi trở thành những nhà quản lý từ vị trí ban đầu, bởi rất nhiều người rời khỏi những trường đại học kinh doanh và theo đuổi một sự nghiệp tương tự như vậy. Tôi nghĩ câu hỏi cần đặt ra là bạn làm cách nào để giữ phụ nữ ở vị trí cao đó hay trên con đường sự nghiệp đủ lâu để đưa công ty lên vị thế hàng đầu?”, bà Corcoran chia sẻ về việc đi lên từ một phụ nữ bình thường trở thành nữ doanh nhân thành đạt.

Bà cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm cho rằng, phụ nữ thông minh hơn nam giới. Do vậy, nữ doanh nhân Corcoran luôn tràn đầy tự tin với mỗi việc làm của mình.

"Tôi cũng có quyền đứng ở đây như bạn. Tôi cũng thông minh như bạn vậy. Có thể mọi người không nghĩ rằng tôi thông minh, nhưng tôi biết rằng tôi có. Và đoán xem, tôi đã làm được rất nhiều điều. Nên đừng có mà coi thường tôi", bà Corcoran chia sẻ.

Là một doanh nhân với khối tài sản khổng lồ nhưng ít ai biết được nữ doanh nhân Corcoran từng gặp không ít điều khó khăn, không mấy suôn sẻ nhưng đã mạnh mẽ, nỗ lực tự đứng lên, khắc phục nhược điểm và cải thiện mọi điều.

Ví dụ như khi học năm lớp 3, giáo viên trường Công Giáo của bà - sơ Stella Marie nói rằng bà sẽ không làm nên điều gì nếu không biết đọc. Khi ấy, bà Corcoran bị chứng khó đọc nên thường cảm thấy bất an, lo lắng. Tuy nhiên, bà đã biến điều này thành động lực nhằm cải thiện khả năng đọc và viết của bản thân. Kết quả là bà đã thành công và trở thành một nhà đầu tư tài năng.

Ngay cả khi người bạn trai Ramone "Ray" Simone cùng bà Corcoran khởi nghiệp tại thành phố New York năm 1973 bất ngờ thông báo chia tay để kết hôn với người thư ký của bà thì nữ doanh nhân này cũng không ngã quỵ. Bà đã chấm dứt hợp tác với người yêu và tự đứng lên bằng đôi chân của mình, xây dựng sự nghiệp mang tên mình.

Bằng tài năng, trí thông minh, sự tự tin và cá tính mạnh mẽ, không bao giờ lùi bước trước những thất bại đã giúp bà Corcoran từng bước trở thành nữ hoàng bất động sản danh tiếng của Mỹ.