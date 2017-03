Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết muốn tặng cho tỉnh để phục vụ nhân dân mà tỉnh không cần, trả lại thì doanh nghiệp sẽ nhận lại.

Chiều 8-3, trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP HCM, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng công trình Giao thông 4 (Cienco 4) cho biết: "Chúng tôi có tặng một xe ô tô cho UBND tỉnh Nghệ An".

Trả lời câu hỏi "Các tỉnh như Đà Nẵng, Cà Mau đã trả lại xe cho doanh nghiệp tặng, trong trường hợp tỉnh Nghệ An trả lại xe thì Tổng công ty có nhận lại xe?", ông Huỳnh nói: "Trả thì đương nhiên là nhận lại. Mình có tâm nguyện là muốn tặng cho tỉnh để phục vụ nhân dân mà tỉnh không cần trả lại thì doanh nghiệp sẽ nhận lại thôi".

Chiếc xe Toyota Land Cruiser 4.7VX (mang BKS 80A- 167.68) doanh nghiệp tặng cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.Lam

Trước đó, ngày 7-1-2015, ông Huỳnh cũng gửi công văn đến Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An đề nghị được trao tặng xe phục vụ công tác.

Theo công văn trên, Tổng Công ty Cienco 4 đã có nhiều năm hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An và đã tham gia đầu tư xây dựng nhiều công trình, hạ tầng giao thông quan trọng của tỉnh.

"Mặc dù hiện nay Tổng Công ty đã chuyển trụ sở chính ra Hà Nội nhưng nhiều đơn vị thành viên đang hoạt động trên tỉnh nhà. Chúng tôi được biết, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, địa hình rộng lớn và phức tạp, trong khi đó điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Xuất phát từ tấm lòng của những người con hướng về quê hương, Tổng Công ty Cienco 4 mong muốn được tặng một xe ô tô cho Văn phòng UBND tỉnh để phục vụ công tác. Chủng loại xe do Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An nghiên cứu và lựa chọn" - công văn nêu.

Được biết, đầu năm 2015, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An tiếp nhận chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi Toyota Land Cruiser 4.7VX mới 100% để phục vụ công tác. Chiếc xe trên mang biển kiểm soát xe công 80A- 167.68.

Như đã đưa tin, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An đang rà soát lại hồ sơ cụ thể hai xe tiền tỉ Toyota Land Cruiser của doanh nghiệp tặng tỉnh Nghệ An. Trong đó, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An quản lý, sử dụng xe Toyota Land Cruiser 4.7VX.

Trả lời câu hỏi về việc vì sao đăng ký mang biển số 80A, một lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cho biết "Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cần đối ngoại thì người ta đăng ký". Cũng theo vị này, xe này phục vụ cho đi nước Lào là một, đón khách là hai chứ không có cá nhân nào sử dụng đi.