Tỉnh ủy Nghệ An đã có công văn số 560-CV/VPTU báo cáo về việc tiếp nhận xe ô tô.

Theo đó ngày 20/3, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc (Thành phố Hồ Chí Minh) có quyết định tặng ô tô cho Tỉnh ủy Nghệ An nhằm tạo điều kiện về phương tiện phục vụ công tác. Chiếc xe này là hiệu Toyota Land Cruiser VX, mới 100%, trị giá khoảng 2,7 tỷ đồng.

Tỉnh ủy Nghệ An đồng ý nhận chiếc xe này và giao Văn phòng Tỉnh ủy quản lý, sử dụng. Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An đã thực hiện đầy đủ các thủ tục tiếp nhận, đăng ký xe, hạch toán kế toán và quản lý sử dụng theo đúng các quy định của nhà nước. Xe được đăng ký và mang biển kiểm soát 80A-01788.

Trước đó, TTXVN đã thông tin trên bản tin ngày 8/3, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cũng nhận một ô tô Toyota Land Cruiser 4.7 VX, biển kiểm soát 80A-16768 do Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Bộ Giao thông vận tải) tặng.

Như vậy, tại Nghệ An sau một thời gian dư luận xôn xao với nhiều đồn đoán khác nhau về việc có 2 ô tô hạng sang, biển kiểm soát 80A được doanh nghiệp tặng, tỉnh Nghệ An đã có thông tin chính thức về 2 chiếc ô tô này là do Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Bộ Giao thông Vận tải) và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc (Thành phố Hồ Chí Minh) tặng. Việc tặng là tự nguyện của các doanh nghiệp. Các xe đều sử dụng vào mục đích chung trong công việc hàng ngày của Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

