UBND tỉnh và Tỉnh ủy Nghệ An đang sở hữu hai ôtô biển xanh 80A, mỗi chiếc gần 3 tỷ đồng do doanh nghiệp tặng.

Chiều 8/3, UBND tỉnh Nghệ An đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy về chiếc xe biển xanh Toyota hiệu Land Cruiser V8 được doanh nghiệp tặng.

Theo đó, ngày 7/1/2015 Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) trao tặng cho Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An một chiếc xe Toyota Land Cruiser V8 trị giá 2,7 tỷ đồng. Trước đó đơn vị này đã có văn bản đề nghị tặng xe. UBND tỉnh đồng ý và yêu cầu tặng loại xe hai cầu, 7 chỗ ngồi để lãnh đạo tỉnh đi công tác.

UBND tỉnh Nghệ An giao cho Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, quản lý sử dụng chiếc xe này.

"Việc tặng ôtô cho văn phòng UBND tỉnh Nghệ An là hoàn toàn tự nguyện xuất phát từ tấm lòng hướng về quê hương của Cienco 4, hoàn toàn trong sáng chứ không vụ lợi", văn bản nêu.

Chiếc xe biển xanh 80A-16768 mà Văn phòng UBND tỉnh được doanh nghiệp tặng. Ảnh: N.A.

Trao đổi với Zing.vn sáng cùng ngày, ông Lê Đức Cường, Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, cho biết đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra, báo cáo về việc đơn vị sở hữu chiếc xe Toyota hiệu Land Cruiser V8 biển kiểm soát 80A - 16768 do doanh nghiệp tặng. Vị này cho biết thêm Tỉnh ủy Nghệ An cũng được tặng một chiếc xe tương tự.

Còn việc vì sao xe lại được cấp biển 80A, ông Cường cho biết sau khi được tặng, chiếc xe dùng cho mục đích đối ngoại (đi Lào, Thái Lan) nên tỉnh đã có văn bản đề nghị với Cục CSGT đường bộ, đường sắt nên được đăng ký biển số.

Về lý do được doanh nghiệp tặng xe, Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An lý giải Nghệ An có 11 huyện miền núi, có vùng biên quan hệ ngoại giao với 3 tỉnh nước bạn. Đồng thời, để làm công tác quy tập mộ liệt sĩ cho quân tình nguyện Việt Nam ở Lào nên cần chiếc xe 2 cầu, gầm cao.

Trước câu hỏi, tới đây 2 chiếc xe mà doanh nghiệp tặng cho tỉnh Nghệ An sẽ xử lý thế nào, ông Cường cho hay phải xin ý kiến của lãnh đạo rồi mới trả lời.

Chiếc xe Land Cruiser doanh nghiệp tặng cho Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: N.A.

Tìm hiểu của Zing.vn, chiếc Land Cruiser ở UBND tỉnh Nghệ An ban đầu được bố trí đưa, đón ông Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đi công tác. Ông Hoa xác nhận 5 tháng sau khi ông được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thì Cienco4 tặng xe cho UBND tỉnh, biển số 80A. Ông Hoa nguyên là Tổng giám đốc Cienco 4.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ lùm xùm xe biển xanh của ông Trịnh Xuân Thanh thì nên ông yêu cầu đã trả lại chiếc xe cho Văn phòng UBND tỉnh dùng chung.

Trước đó tỉnh Cà Mau và TP Đà Nẵng được doanh nghiệp tặng xe ôtô sang tiền tỷ để sử dụng. Sau khi báo chí và dư luận lên tiếng TP Đà Nẵng và tỉnh Cà Mau đã tiến hành trả xe được tặng cho doanh nghiệp.

Phạm Hòa