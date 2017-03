Ngày 2/3, tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 100 triệu USD (tương đương gần 2.300 tỷ đồng) cho Công ty Hanwha Techwin Security của Hàn Quốc.

Lắp ráp sản phẩm tại Công ty Samsung Việt Nam, KCN Yên Phong (Bắc Ninh)

Dự án Hanwha có tổng vốn đầu tư 100 triệu USD xây dựng trên tổng diện tích 6 ha tại khu công nghiệp Quế Võ. Đây là dự án chuyên sản xuất mạch điện tử, chất bán dẫn, các loại chíp điện tử, máy vi tính, camera…

Ông Bùi Hoàng Mai, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, chiến lược thu hút đầu tư của Bắc Ninh giai đoạn 2015-2020 là ưu tiên lựa chọn nhóm ngành nghề điện, điện tử, cơ khí chế tạo, chất bán dẫn và phát triển các doanh nghiệp hỗ trợ. Sau một thời gian tìm hiểu xúc tiến đầu tư, tập đoàn Hanwha đến từ Hàn Quốc đã quyết định lựa chọn Bắc Ninh để đầu tư. Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Bắc Ninh.

Ông YANG JINSEOL, đại diện nhà đầu tư cho biết, tập đoàn Hanwha là 1 trong 100 doanh nghiệp lớn trên thế giới đang tăng trưởng mạnh với chiến lược kinh doanh trọng điểm vào các ngành hóa chất, năng lượng mặt trời, thiết bị an ninh. Ngành kinh doanh các thiết bị an ninh được đầu tư để xây dựng một nhà máy chế tạo, sản xuất tại Việt Nam là ngành công nghiệp công nghệ cao trọng điểm dựa trên kỹ thuật chế tạo quang học và kỹ thuật xử lý hình ảnh chất bán dẫn hiện đại nhất thế giới nên rất an toàn. Công ty cam kết sẽ nhanh chóng triển khai xây dựng nhà máy sớm đi vào hoạt động theo kế hoạch.

Cùng với trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 100 triệu USD cho Công ty Hanwha Techwin Security Hàn Quốc, ngày 24/2 vừa qua, tỉnh Bắc Ninh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mở rộng lần 2 cho Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam tổng vốn 2,5 tỷ USD, nâng tổng vốn thu hút đầu tư FDI của tỉnh trong hai tháng đầu năm 2017 là 2,7 tỷ USD.

Tính đến hết tháng 2/2017, các khu công nghiệp Bắc Ninh đã thu hút được 1.086 dự án với tổng vốn đăng ký 15,87 tỷ USD, trong đó có 659 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 14,13 tỷ USD, đã giải quyết việc làm cho hơn 230.000 lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước riêng trong năm 2016 là 7.000 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thái Hùng (TTXVN)