An ninh được thắt chặt ngoài tòa án nơi 2 nghi phạm của nghi án Kim Jong Nam nghe buộc tội. Nghi phạm Đoàn Thị Hương che mặt khi tới tòa và rời đi với áo chống đạn trên người.

Sáng 1/3, hai nghi phạm đã có mặt tại tòa án để nghe buộc tội. Straits Times miêu tả an ninh đang được thắt chặt cả trong và ngoài tòa án. Mỗi báo đài chỉ được phép có 2 phóng viên vào trong. Đây là một tòa án nằm biệt lập ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur. Khoảng 100 cảnh sát được trang bị vũ khí dày đặc đã được huy động. Ảnh: Getty.

Giới chức chỉ cho phép 15 phóng viên Malaysia và 15 phóng viên quốc tế vào trong tòa, dù khoảng 100 phóng viên khác đã vây quanh nơi này từ sớm. Trong ảnh là không khí diễn ra tại cửa vào thứ hai của tòa án Sepang. Các phóng viên áp sát bên ngoài cánh cửa này để đưa tin. Ảnh: My Metro.

Hai nghi phạm đến tòa cách nhau 10 phút. Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah được giải đi vào tòa qua cửa thứ hai, cách nơi các phóng viên đứng 100 m. Luật sư của nghi phạm Indonesia cho biết tòa đọc cáo buộc nhưng không có phần biện hộ. Trong ảnh, nghi phạm người Indonesia được dẫn tới tòa án. Ảnh: Getty.

Nghi phạm người Việt Nam mặc áo vàng, xuất hiện ở Tòa án huyện Sepang với áo chống đạn trên người. Đoàn Thị Hương che mặt khi được giải vào tòa. Các nghi phạm người Indonesia và Việt Nam bị buộc tội mưu sát theo Điều 302 của Bộ luật Hình sự Malaysia. Ảnh: Getty.

Nghi phạm Đoàn Thị Hương rời Tòa án huyện Sepang với áo chống đạn trên người. Đại diện cho cô là luật sư Selvam Shanmugam người Malaysia. Ảnh: Getty.

Theo luật hình sự Malaysia, nếu bị tuyên có tội, bị cáo Đoàn Thị Hương sẽ đối mặt với án tử hình. Ảnh: Getty.

Trong ảnh, cáo trạng của Đoàn Thị Hương được nêu tại tòa. Dù giới truyền thông đều cho rằng người bị sát hại là ông Kim Jong Nam, cáo trạng chính thức đối với các nghi phạm nêu tên nạn nhân là Kim Chol căn cứ theo thông tin trên hộ chiếu. Ảnh: Twitter/SumishaCNA.

Gooi Soon Seng, luật sư của nghi phạm Siti Aisyah người Indonesia, cho biết ông chưa gặp cô. Luật sư do Đại sứ quán Indonesia chỉ định nói với các phóng viên rằng ông lo ngại thân chủ của mình có thể bị xử án thiếu công bằng do xung quanh vụ án có quá nhiều giả thiết. Ảnh: Getty.

Luật sư Selvam Shanmugam do gia đình Đoàn Thị Hương lựa chọn để bào chữa cho cô trước tòa. Theo Channel NewsAsia, vị luật sư cho biết cô Hương vẫn giữ được bình tĩnh và khẳng định vô tội khi được nghe lời buộc tội. Tòa án đã bố trí phiên dịch viên để dịch cáo trạng sang hai ngôn ngữ, tiếng Indonesia và tiếng Việt. Ảnh: Twitter/Trinna Leong.

Arrmanatha Nasir, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia, cho biết luật sư của Aisyah đã bắt đầu chuẩn bị việc biện hộ cho cô. Indonesia hy vọng Malaysia sẽ tuân thủ thủ tục pháp lý dựa trên các giả định rằng nghi phạm vô tội cho đến khi có các bằng chứng khác. "Cô ấy có phải nhân viên tình báo không? Hãy xem quá trình xét xử và những gì cô ấy nói thông qua luật sư", Nasir nói. Trong ảnh, bị cáo Siti Aisyah rời khỏi tòa sau khi cáo trạng được nêu xong. Ảnh: Getty.

Tòa án đã ấn định ngày 13/4 sẽ chuyển vụ việc lên tòa cấp cao hơn và cả hai nghi phạm bao gồm Đoàn Thị Hương và nữ công dân Indonesia sẽ ra tòa cùng lúc. Trong ảnh, các phóng viên tập trung kín đặc ở tòa án Sepang để đưa tin về vụ xét xử các nữ nghi phạm trong nghi án Kim Jong Nam. Ảnh: Getty.

Phương Thảo - Ngụy An