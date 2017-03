Từng có tiền án về tội cướp tài sản, vừa mới ra khỏi tù nhưng Nguyễn Thanh Hải (SN 1993, ngụ xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) tiếp tục quay lại trại giam khi “cất hộ” các đối tượng mua bán ma túy với khối lượng lên đến cả kg heroin.

Trong phần thủ tục khai mạc phiên tòa, khi HĐXX hỏi về nhân thân, Nguyễn Thanh Hải thừa nhận từng gây ra một vụ cướp giật tại huyện Cái Bè, Tiền Giang và bị Tòa phạt 3 năm tù giam. Năm 2013, Hải mới thụ án xong và để che giấu thân phận một “thằng tù”, Hải chuyển đến tạm trú tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Hải khai cho dù kiếm được một chân làm công ở xưởng gỗ nhưng muốn kiếm tiền nhanh nên đã nghe lời dụ dỗ của các đối tượng mua bán ma túy, chấp nhận “cất hộ”, vận chuyển ma túy để nhận tiền công.

Theo lời khai của Nguyễn Thanh Hải, khoảng tháng 7/2013, thông qua sự giới thiệu người bạn tên Lâm (không rõ lai lịch), Nguyễn Thanh Hải quen biết với một đối tượng tên Phi (không rõ lai lịch). Thông qua Phi, Hải lại quen với Lê Quốc Bảo (SN 1979, ngụ phường Đông Hưng Thuận, quận 12).

Qua tiếp xúc. Hải biết Phi và Bảo có mối quan hệ mua bán heroin. Ngày 30/3/2014, Hải cùng vợ đến gặp Phi tại khu vực cầu vượt Tân Thới Hiệp, quận 12. Tại đây, Hải để vợ ngồi ở quán nước bên đường, còn Hải gặp Phi nói chuyện riêng. Theo Hải khai, Phi nhờ Hải cất giữ giúp Phi một khối lượng lớn heroin. Phi hẹn Hải đến ngày hôm sau sẽ sang nhà Hải phân số heroin đem bán lẻ cho khách quen của Phi.

Hải khai: "Bị cáo nghĩ đơn giản là hành vi phạm pháp sẽ không bị bại lộ. Chính vì vậy, bị cáo đồng ý và lấy túi nylon chứa heroin ra treo ở giữa baga xe rồi lấy nón bảo hiểm che lại. Sau đó, bị cáo chở vợ về nhà ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức". Thậm chí khi đến nhà, Hải một mình lấy túi nylon chứa heroin ra ngang nhiên cất giấu tại... bụi chuối phía trước nhà.

Tuy nhiên, đến trưa ngày 31/3/2014, do sợ bị phát hiện nên Nguyễn Thanh Hải lấy số heroin trên mang sang giấu tại xưởng gỗ, nơi Hải đang làm công tại quận 9 cất giấu cho... yên tâm. Lúc 13 giờ ngày 31/3/2014, Công an phường Trường Thọ phục kích tại đầu hẻm 60 đường số 4, KP5 phường Trường Thọ bắt quả tang Hải có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3 túi nylon chứa chế phẩm heroin trọng lượng 1 kg.

Bị cáo Hải tại phiên tòa

Hải một mực cho rằng vụ việc là do Bảo và Phi nhờ bị cáo giữ hộ heroin, Cơ quan điều tra tiến hành xác minh tại Công an phường Đông Hưng Thuận, quận 12 và xác định Bảo đi làm thợ điện theo công trình và ở nhà bạn gái tại miền Trung nhưng không rõ địa chỉ. Do đó, Cơ quan điều tra không làm rõ được lời khai của Bảo.

Đồng thời, ngoài lời khai của Hải, không còn tài liệu chứng cứ nào khác để chứng minh hành vi phạm tội của Bảo nên chưa đủ cơ sở khởi tố. Cơ quan điều tra đã thông báo cho các đơn vị nghiệp vụ , khi nào bắt được Bảo sẽ xử lý sau.

Cùng cảnh “lưng dài vai rộng” nhưng lười nhác lao động như Hải là bị cáo Phạm Hoàng Nam (SN 1990, ngụ phường Tân Định, quận 1). Trước vành móng ngựa, Nam khai do cần tiền tiêu xài nên chấp nhận vận chuyển thuê ma túy cho một người phụ nữ tên Vy (không rõ lai lịch). Vào khoảng 23h00 ngày 30/9/2014, Vy gọi điện thoại yêu cầu Nam đến khách sạn Mai Hoa, đường Bạch Đằng, quận Tân Bình. Tại đây, Vy giao cho Nam số tiền 5,5 triệu đồng và nói đến giao lộ Bắc Hải - Cửu Long, quận 10 gặp một người không rõ lai lịch để nhận ma túy.

Vy dặn dò Nam sau khi nhận được ma túy phải liên lạc số điện thoại 0937111… để giao ma túy. Khi đến giao lộ Bắc Hải - Cửu Long, Nam gặp một người phụ nữ có số điện thoại 0906882… (không rõ lai lịch) đưa cho Nam 1 gói thuốc lá, bên trong gồm 30 viên ma túy tổng hợp, Nam cất vào túi áo khoác. Sau đó, Vy điện thoại yêu câu Nam cầm ma túy và tiền đến giao lộ Cống Quỳnh - Nguyễn Trãi, quận 1 giao ma túy cho một người (không rõ lai lịch).

Nam đến điểm hẹn vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 1/10/2014, lúc này các trinh sát Phòng PC45 - Công an Tp. HCM trên đường đi tuần tra phát hiện Nam có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Khi phát hiện trong túi áo khoác bên trái của Nam chứa 30 viên nén dạng tròn màu trắng ngà, bề mặt có hình mũi tên nghi vấn là ma túy nên các trinh sát liền thu giữ vật chứng, bắt Nam đưa về Công an phường Phạm Ngũ Lão lập biên bản phạm tội quả tang.

Theo Kết luận giám định, 30 viên nén tròn màu trắng ngà có trọng lượng 8,5592 gam là chất Ketamine (là một loại ma túy tổng hợp).

Cả Phạm Hoài Nam và Nguyễn Thanh Hải đều khai nhận hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Hai bị cáo thể hiện thái độ ăn năn hối cải, do nhất thời lóa mắt trước lợi ích vật chất mà cam tâm vận chuyển ma túy. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là cố ý và nguy hiểm, gây ra tác hại rất lớn về nhiều mặt cho xã hội. Đó cũng là nguyên nhân phát sinh tội phạm liên quan đến ma túy và các tội phạm khác.

Đoạn kết dành cho những kẻ gieo rắc “cái chết trắng” luôn rất nghiêm minh nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm. Phạm Hoài Nam bị tuyên phạt 4 năm tù, riêng Nguyễn Thanh Hải, với khối lượng ma túy vận chuyển 1kg, Hải bị HĐXX tuyên mức án tử hình. Hình ảnh Hải ngồi thẫn thờ, không chút sinh khí sau phiên tòa cũng là bài học cảnh tỉnh chung cho các đối tượng tội phạm ma túy, hãy biết quay đầu khi chưa quá muộn.

An Dương