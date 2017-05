Ngày 16/5, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu đình chỉ hoạt động đối với quán cơm gà B.B (quận Sơn Trà) vì nghi có liên quan đến việc đoàn cán bộ Vũng Tàu ngộ độc thực phẩm.

17 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tối tại quán cơm gà B.B.

Qua kiểm tra quán cơm gà này, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Đà Nẵng cho biết, quán có đầy đủ chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, quán cơm gà B.B đã vi phạm một số quy định như: giấy khám sức khỏe của nhân viên hết hạn; nơi chế biến, bảo quản thực phẩm cũng không đảm bảo, khi thịt gà xé bỏ trong dụng cụ không có nắp đậy, khu vực bếp gần cửa phòng vệ sinh…

Ngoài việc đình chỉ hoạt động , cán bộ Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm cũng tiến hành phun thuốc xử lý vệ sinh môi trường trong quán. Toàn bộ số thực phẩm như thịt gà, cơm, rau sống… sử dụng trong ngày 14/5 bị tiêu hủy. Một số mẫu thức ăn được lấy đi xét nghiệm, dự kiến có kết quả trong ngày 17/5.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 20h ngày 14/5, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận cấp cứu cho 17 bệnh nhân thuộc 2 đoàn khách du lịch. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn mửa, đau đầu, tiêu chảy… Trước đó, cả 2 đoàn khách du lịch này đã ghé ăn tối tại quán cơm gà B.B.

Được biết, trong 17 bệnh nhân có 1 đoàn cán bộ phường 7 (TP Vũng Tàu) gồm 14 người đang đi thực tế học tập công tác quản lý vỉa hè của Đà Nẵng. Trong đoàn có ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường 7 cũng bị ngộ độc.

Hiện, hầu hết bệnh nhân đã xuất viện. UBND TP Đà Nẵng đã quyết định miễn toàn bộ viện phí cho 17 người này.

Tấn Việt