Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp đoàn Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh An ninh quốc phòng Hàn Quốc. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN)

Chiều 20/3, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp đoàn Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh An ninh quốc phòng Hàn Quốc, do Thiếu tướng Ji Young Quan, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh An ninh quốc phòng Hàn Quốc làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Lê Hiền Vân khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc thời gian qua phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó quan hệ hợp tác về quốc phòng có bước phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đánh giá cao kết quả làm việc giữa cơ quan bảo vệ an ninh quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc, Thiếu tướng Lê Hiền Vân đề nghị trong thời gian tới, hai bên ký bản ghi nhớ làm cơ sở triển khai hiệu quả những nội dung đã thống nhất, góp phần đưa quan hệ hợp tác về quốc phòng hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Thiếu tướng Ji Young Quan cảm ơn Thiếu tướng Lê Hiền Vân đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác phát triển tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua.

Thiếu tướng Ji Young Quan khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan an ninh Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp hai bên đã thống nhất, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác Hàn Quốc-Việt Nam trong thời gian tới./.